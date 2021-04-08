Нагнетание военного психоза украинскими властями должно отвлечь местное население от проблем внутри страны

Сегодняшний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации в Донбассе стали сигналом для киевского режима о том, что Москва и Берлин выступают за мирное урегулировании конфликта. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии для издания Life.

Он отметил, что данный диалог имеет большое значение, поскольку подтверждает властям Украины заинтересованность России и Германии, представляющих "нормандский формат", в переговорах, которые должны демонстрировать положительный эффект.

В свою очередь, представители Киева произносят много непонятных и безответственных публичных заявлений, сеющих сомнение в необходимости урегулирования конфликта политическим путем. В основном такая риторика направлена в адрес украинского общества.

В настоящее время существует целый ряд причин, подрывающих авторитет постмайданных руководителей, в частности, неумение справиться с пандемией коронавируса, сложности с выстраиванием отношений с регионами, и провал в экономике.

"Разговоры России и Германии, или вот недавно был Россия – Франция – Германия, они как раз нацелены на то, чтобы показать украинским властям и общественности, что участники "нормандского формата" заинтересованы в политическом урегулировании, а не в нагнетании военного психоза", – резюмировал Оленченко.

В разговоре с Меркель Путин обратил внимание канцлера на провокационные и целенаправленные действия киевского режима в зоне соприкосновения сил в Донбассе. Москва настаивает на неукоснительном выполнении пунктов Минских соглашений и прямого диалога властей Незалежной с представителями Донецка и Луганска.

Канцлер "потребовала" от РФ отказаться от усиления присутствия российских войск у границ Украины, чтобы "достигнуть деэскалации ситуации". Так интепретировала слова Меркель представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Насколько верно утверждение, что канцлер что-то "потребовала" от Путина, вызывает сомнение, но именно этот глагол применила фрау Деммер, передают РИА "Новости".

