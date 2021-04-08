Очередной конфуз: Байден забыл название американского бюро

Очередной конфуз: Байден забыл название американского бюро
Джо Байден. Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
78-летний политик продолжает веселить народ

Похоже, Джо Байден претендует на звание самого анекдотичного президента Америки. Глава Белого дома уже много раз опростоволосился во время официальных мероприятий. Интернет пестрит мемами, посвященными "особенностям" новоиспеченного лидера американцев. В этот раз главнокомандующий Соединенных Штатов на потеху публики запутался в названии надзорного бюро.

Возможно, соблюдение порядка букв в аббревиатуре названия официального ведомства не кажется хозяину Овального кабинета таким уж существенным. По крайней мере, в трех буквах, как в трех соснах, он сумел заплутать. С легкой подачи президента Америки местное надзорное ведомство, осуществляющее контроль за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчаткой, было "переименовано" с ATF на AFT.

Буквы – не слагаемые, и от их перестановки смысл явно меняется. Впрочем, Джозеф Байден в своей версии названия бюро был весьма убедителен. Президент дважды произнес неверную аббревиатуру и даже не подумал исправиться.

На свежую оплошность главнокомандующего американцев обратили внимание представители Республиканской партии Соединенных Штатов. Видеоролик с байденовским конфузом опубликован на аккаунте республиканцев RNC Research в "Твиттер". 

Напомним, настоящим хитом последнего времени стала прогулка Байдена по трапу самолета. Видеоролик, на котором американский президент трижды спотыкается, обрел неслыханную популярность. К слову, недавно Байден снова не смог спокойно подняться по лестнице, ведущей на борт.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

наблюдатель
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В США теперь есть свой "Брежнев"! Видимо их 50 лет грызла жгучая зависть и вот свершилось!
Гость186187
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главное Джо не забывает пинать пидарашку и ее предводителя
М
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главное чтобы ветром не унесло,привязывайте гирю чтоль к ноге
а то свинолюди беспокоятся о нашальнике,как они будут если унесет старикашку
Гость188679
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Гость197283
совершенно не смешно, посмотрим как вы Ольга в свои 78 лет будете бегать по трапу самолета и путать слова
Таки Ольга не президент мощнейшей державы мира
Гость197283
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совершенно не смешно, посмотрим как вы Ольга в свои 78 лет будете бегать по трапу самолета и путать слова
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