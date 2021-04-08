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Похоже, Джо Байден претендует на
звание самого анекдотичного президента Америки. Глава Белого дома уже много раз
опростоволосился во время официальных мероприятий. Интернет пестрит мемами,
посвященными "особенностям" новоиспеченного лидера американцев. В этот раз
главнокомандующий Соединенных Штатов на потеху публики запутался в названии
надзорного бюро.
Возможно, соблюдение порядка букв в аббревиатуре названия официального ведомства не кажется хозяину Овального кабинета таким уж существенным. По крайней мере, в трех буквах, как в трех соснах, он сумел заплутать. С легкой подачи президента Америки местное надзорное ведомство, осуществляющее контроль за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчаткой, было "переименовано" с ATF на AFT.
Буквы – не слагаемые, и от их перестановки смысл явно меняется. Впрочем, Джозеф Байден в своей версии названия бюро был весьма убедителен. Президент дважды произнес неверную аббревиатуру и даже не подумал исправиться.
На свежую оплошность главнокомандующего американцев обратили внимание представители Республиканской партии Соединенных Штатов. Видеоролик с байденовским конфузом опубликован на аккаунте республиканцев RNC Research в "Твиттер".
Joe Biden confuses gun control talking points again, repeatedly calls the ATF “the AFT”https://t.co/gW9OG1fA1Q pic.twitter.com/XV7YyCEkPb— RNC Research (@RNCResearch) April 8, 2021
Напомним, настоящим хитом последнего времени стала прогулка Байдена по трапу самолета. Видеоролик, на котором американский президент трижды спотыкается, обрел неслыханную популярность. К слову, недавно Байден снова не смог спокойно подняться по лестнице, ведущей на борт.
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