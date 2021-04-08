США грозят отправить корабли в Черное море

США грозят отправить корабли в Черное море
Военный корабль. Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Таким образом Вашингтон "поддержит" Киев

Ситуация у границ накаляется. Украина продолжает говорить о "российской агрессии" и требует от своих кураторов защиты. Американцы решили прислушаться к подконтрольной им киевской власти, а также поиграть мускулами перед Россией. Так, в прессе появилась информация, что США могут отправить военные корабли к госграницам нашей страны.

Сейчас в администрации президента Америки всерьез обсуждается возможность переброски боевых судов в акваторию Черного моря. Такая спецоперация может быть осуществлена в ближайшие недели. Причиной передислокации военного морского флота Америки названа поддержка Незалежной. Такие сведения появились в распоряжении американского телеканала CNN, который ссылается на анонимные источники в военном министерстве США.

Инсайдеры сообщили журналистам, что Военно-морские силы Америки имеют право находиться в черноморской зоне, однако переброска внушительного боевого флота послужит "сигналом" для Москвы.

Американцы объявили, что уведомят о своем окончательном решении за две недели. В Минобороны также сообщили, что Вашингтон продолжает с воздуха следить за деятельностью российских военных в акватории Черного моря. Там все ждут агрессивных действий от нашей страны и готовятся "дать отпор".

Кстати, недавно испанцы обвинили президента США Джо Байдена в разжигании войны с Россией. Властям Незалежной посоветовали выходить из кризиса путем переговоров.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость186187
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давно пора разогнать там пиратскую ватагу ржавых краснорылых надувных катеров
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