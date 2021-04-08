Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе

Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Газета ошибочно разместила в статье портрет президента РФ

Газета Indian Express разместила на первой полосе ошибочно фотографию президента РФ Владимира Путина под статьей, которая абсолютно не имела к нему никакого отношения, что удивило и возмутило индийских читателей. Они обратились с жалобами в официальный аккаунт Кремля.

Речь идет о публикации, в которой издание сообщало о судебном процессе над журналистом Варуном Хирематом. Однако материал был проиллюстрирован снимком главы российского государства.

На этот промах обратил внимание пользователь с ником Rishi Bagree в своем "Твиттере", где он разместил скриншот статьи с подписью "Почему фото Путина???".

Часть комментаторов с долей юмора отнеслись к такой ошибке, другие резко раскритиковали.

"А если Путин заведет дело о клевете? Владельцу придется продать все издательство вместе с половиной южного Мумбаи", – предположил результат atul soman.

"Потому что на самом деле он "Варун Владимир Путин"", – переделал имя журналиста I'm Dr. R.K..

Некоторые посчитали, что верстальщику газеты или не была выплачена зарплата, или он неверно понял задачу, или был под какими-то препаратами. Но в целом подвергли критике промах.

"Это стандарт журналистики левых СМИ", – полагает Kumar.

"Отлично укрепили связи Индии и России", – написала Simran Sodhi.

"На корреспондента надо подать в суд", – призывает Devendra mishra.

Другие пользователи сочли оплошность оскорбительной и обратились к аккаунтам Кремля и посольства РФ в Индии. Они полагают, что издание обязано принести официальные извинения российским представителям, передают РИА "Новости".

Позже Indian Express разместил в Сети сообщение, в котором объяснил, что фотография Путина появилась в газете из-за технической ошибки. В издании подчеркнули, что сожалеют о произошедшем.

В российской дипмиссии поблагодарили за разъяснения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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