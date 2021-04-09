Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина

Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в своих высказываниях, касающихся внешней политики, Джо Байден придерживается определенного подхода, который можно описать двумя словами – "политический прагматизм". Это касается и высказывания о президенте России Владимире Путине, прозвучавшее некоторое время назад в интервью.

Блинкен уверяет, что Байден старается действовать взвешенно и последовательно: решать существующие проблемы, четко общаться с друзьями и противниками, а также продвигать "основанный на правилах порядок" шаг за шагом, объяснил глава Госдепа The Wall Street Journal.

После того, как американский президент сделал выпад в сторону российского главы, он заявил, что готов работать совместно с Россией по налаживанию отношений – подобную позицию многие эксперты восприняли спорно, усомнившись, что после слов о Владимире Путине это будет возможно. 

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", – приводит объяснение Блинкена телеканал "360"

Глава Госдепа считает, что именно эта особенность отличает Байдена от предшественников Дональда Трампа и Барака Обамы, которые пытались, но так и не смогли найти баланс между ценностями страны и интересами во внешней политике. У нынешнего президента, полагает Блинкен, в этом вопросе больше опыта.

Ранее похожую позицию относительно скандального высказывания американского лидера высказывали в Белом доме. Джен Псаки заявила, что слова Байдена о Путине означают, что нынешнее руководство не собирается сдерживаться в оценке российской власти, напоминает "Общественная служба новостей"

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость197643
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Слабенькие доводы.
Так можно при всех в штаны наложить, а потом пояснить это продуманным планом.
То, что есть дипломатический этикет, Бидон явно не ведает. В прежние времена за такие ляпы против главы другого государства для начала казнили посла и грабили подданных короля-балабола, что случайно оказались на территории оскорбленного. Отличный урок для не сдержанных на язык. Но мы же живем в просвещенное время....
Гость проездом
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"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес",
А Россия что вассал пиндосам? С какого хрена наш президент должен брать покозырё любому выпендрежу паралитика, ну или политика? Вот Акула Додсон.
Гость196158
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Дедушка может стать первым в истории президентом-шахидом.
(дедушка старый, ему всё равно)
Гость188773
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К смерти у Биде появились украинские корни))) раньше не было, но с приобретением Альцгеймера появились, такой же дебил стал как и хохлы))
Вовка из 1а
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Блинкен дурак. Старый Бидон может только успешно играть в подкидного дурака с Альцгеймером и Паркинсоном, а не продумывать планы. А рыжая <цензура> лучше бы занялась своими титьками - накачала бы их силиконом. А то уж совсем плоская :-)
крым наш
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Гость188773
"политический прагматизм"

А деду Альцгеймеру сказали, что прагматизм и маразм это не одно и то же?
он овощ
Гость188773
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"политический прагматизм"

А деду Альцгеймеру сказали, что прагматизм и маразм это не одно и то же?
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