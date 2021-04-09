В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что в своих высказываниях, касающихся внешней политики, Джо Байден придерживается определенного подхода, который можно описать двумя словами – "политический прагматизм". Это касается и высказывания о президенте России Владимире Путине, прозвучавшее некоторое время назад в интервью.

Блинкен уверяет, что Байден старается действовать взвешенно и последовательно: решать существующие проблемы, четко общаться с друзьями и противниками, а также продвигать "основанный на правилах порядок" шаг за шагом, объяснил глава Госдепа The Wall Street Journal.

После того, как американский президент сделал выпад в сторону российского главы, он заявил, что готов работать совместно с Россией по налаживанию отношений – подобную позицию многие эксперты восприняли спорно, усомнившись, что после слов о Владимире Путине это будет возможно.

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", – приводит объяснение Блинкена телеканал "360".

Глава Госдепа считает, что именно эта особенность отличает Байдена от предшественников Дональда Трампа и Барака Обамы, которые пытались, но так и не смогли найти баланс между ценностями страны и интересами во внешней политике. У нынешнего президента, полагает Блинкен, в этом вопросе больше опыта.

Ранее похожую позицию относительно скандального высказывания американского лидера высказывали в Белом доме. Джен Псаки заявила, что слова Байдена о Путине означают, что нынешнее руководство не собирается сдерживаться в оценке российской власти, напоминает "Общественная служба новостей".