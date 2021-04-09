Политик назвал газовую магистраль "продвижением геополитических амбиций" Кремля

Ввод в эксплуатацию газовой магистрали "Северный поток – 2" сделает Украину значительно слабее. Соответствующее заявление сделал зампред правительства Незалежной Алексей Резников.

По словам украинского политика, удачное завершение строительства газопровода, проложенного в обход Незалежной, грозит Киеву полноценным экономическим крахом и подрывом "национальной безопасности". Прямой газопровод, идущий из России в Германию, станет причиной "непоправимого ослабления" Украины.

Резников также утверждает, что после ввода "Северного потока – 2" пострадает и энергетическая безопасность Незалежной – страна будет "отделена" от западноевропейских государств. При таком развитии событий России не придется думать о том, что основная доля транзита приходится на Украину.

Вице-премьер Незалежной уверен, что Германия в действительности не испытывает необходимости в "еще одной" газовой магистрали. ФРГ, по его словам, не получит особой выгоды, а Украина начнет терять миллиарды. Однако, мгновенно добавил Резников, основная проблема Киева заключается не в финансах, а вопросах безопасности.

"Кремль снова и снова демонстрирует свою готовность использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своих геополитических амбиций. Было бы неразумно, если не безрассудно, со стороны Европы увеличивать свою зависимость от "Газпрома", российской государственной энергетической компании, и давать Москве прямой контроль над тем, в какие страны поставляют газ, а какие можно отключить", – пишет Резников в своей статье на Wall Street Journal.

До этого топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что украинские власти, напротив, добились энергонезависимости после отказа от поставок газа из РФ.