Зеленскому указали на "грубую ошибку" в попытках вернуть Донбасс

Зеленскому указали на "грубую ошибку" в попытках вернуть Донбасс
Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украины напрасно рассчитывает на решение проблем после вступления в альянс

В России развеяли надежды Владимира Зеленского на помощь НАТО в возвращении Донбасса. Эти намерения прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Президент Украины напрасно рассчитывает на решение проблемы после вступления в альянс. Это не что иное, как иллюзия, дал понять сенатор в "Твиттер".

Глава Незалежной "грубо ошибается". Даже если представить, что  его страна войдет в состав огранизации Североатлантического договора, это не единственный путь к возвращению Донбасса, а, напротив, решающий шаг к его окончательной потере, указал Пушков, отмечает РИА ФАН.

Слабые лидеры в Киеве уповают на НАТО, считая его "символом мощи". Однако альянс не сможет вернуть им утраченный регион, подчеркнул сенатор, передает телеканал "360".

На днях Зеленский сказал, что из-за усиления "российской угрозы" у его страны есть единственная возможность остановить войну в Донбассе – вступить в НАТО. В ответ на это власти США объяснили, что одного желания стать членом альянса мало.

Не остались в стороне от обсуждения и в самопровозглашенных республиках Донбасса. В ДНР заявили о последствиях такого шага для Укрианы и напомнили, что для членства в огранизации у страны не должно быть каких-либо неразрешенных конфликтов. И пригрозили жестким ответом на развязывание новой войны. 

Ранее на Украине прозвучало заявление о том, что из-за НАТО страна может лишиться части своих территорий. Это вполне реально, если альянс примет участие в войне в Донбассе.Киеву грозит потеря подконтрольных ему районов на востоке страны, предупреди генерал СБУ Василий Вовк.

До этого в Кремле оценили последствия вступления Незалежной в Североатлантический блок. Этолишь ухудшит ситуацию внутри страны, а для населения ДНР и ЛНР такое членствой вообще является "глубоко неприемлемой перспективой", отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фоторепортаж
Зеленский поставил свечку перед поездкой в Донбасс
Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Полина ДОРОЖКИНА

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Смелые Украинские воины киборги предупредили президента Путина и косноязычного Шойгу, что Донбасс будет окружен и взят за три дня, будет Ацкий Донбасский котел и Донбасская рванина; Польские и Украинские танки, самолеты, ракеты, бронетехника уже сверкают надписями- «На Москву!», «Можем повторить!», «Привет от Бандеры и Шухевича!»; «Кремль Наш!», «Крым это Украина!», «Путин и Шойгу, проваливайте в Сибирскую тайгу!»
Слава Украине!
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Польские и Украинские танки, самолеты, ракеты, бронетехника уже сверкают надписями- «На Москву!», «Можем повторить!», «Привет от Бандеры и Шухевича!»; «Кремль Наш!», «Крым это Украина!», «Путин и Шойгу, проваливайте в Сибирскую тайгу!»; Путин, Шойгу, Герасимов, Песков, Козак, Патрушев от страха уже обперделись, чувствуя нюхом чем «Донбасский котел» попахивает, трусливый главарь Донбасса Пушилин побожился, что его ничего не остановит и он с «шахтерами, трактористами, ополченцами и ихтамнетами», сметая все на своем пути, будет драпать до самой москвы.
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