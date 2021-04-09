Позиция Незалежной остается весьма "четкой и понятной", заявил вице-премьер

Украина готова к запуску поставок питьевой воды на территорию Крыма лишь после признания возможного возникновения гуманитарной угрозы для граждан Незалежной, проживающих на полуострове. Соответствующее заявление сделал заместитель главы украинского правительства Алесей Резников, курирующий вопросы "реинтеграции временно окупированных территорий".

Именно это условие, подчеркнул политик, необходимо для организации гуманитарных конвоев со стороны Украины для обеспечения населения полуострова водой. При этом администрация, вероятнее всего, отправит воду наземным транспортом через контрольные пункты на границе с Крымом.

"Обеспечим Красный крест – под их флагом, нет никаких проблем. Людей сможем напоить", – добавил Резников.

Однако, повторил зампред правительства Украины, условием для этого должно быть заявление мониторинговой миссии о том, что население на полуострове действительно нуждается в воде. Позиция Киева остается "очень четкой и понятной". А снятие водной блокады возможно лишь в случае "деоккупации" полуострова.

"Я напомню, по предписаниям соответствующей международной конвенции – Женевской, если я не ошибаюсь – именно оккупант ответственен за гражданское население и все гуманитарные вопросы. Россия брала на себя ответственность, когда оккупировала наш полуостров. Пожалуйста", – подытожил Резников в интервью "Би-би-си".

Накануне Резников заявил , что строительство "Северного потока – 2" ведет Украину к развалу, а сама магистраль лишает власти миллиардов долларов. По мнению политика, Кремль продвигает своим геополитические амбиции. Сама же Германия, выразил уверенность вице-премьер, не нуждается в еще одной газовой магистрали, идущей из России.

Ранее в Крыму заявили, что в Азовском море проводятся поиски пресной воды для жителей полуострова. По словам вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, одна из организацией уже занимается разведывательной деятельностью дна у береговой территории. Специалисты намерены определить бассейн и его возможность для применения в быту.