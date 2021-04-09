Новый глава Ульяновской области проходит подготовку в "школе губернаторов"

Обучение по программе кадрового резерва управленцев организовано на базе ВШГУ РАНХиГС

Сенатор Алексей Русских, назначенный президентом РФ на должность исполняющего обязанности главы Ульяновской области, проходит подготовку по программе кадрового резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

"Школа губернаторов", как называют программу кадрового резерва, позволяет людям разных профессий и политических взглядов получить необходимые для управленцев навыки, пояснил руководитель ВШГУ, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"У слушателей есть уникальная возможность профессионально расти в окружении сильных лидеров, готовых отстаивать свою позицию. Умение договариваться и взаимодействовать в команде – одни из ключевых навыков, которые они осваивают",

– отметил Комиссаров. По его словам, 39 глав российских регионов сегодня – это выпускники и слушатели "школы губернаторов". В их числе член КПРФ, сенатор Алексей Русский – онпроходит обучение среди слушателей четвертого потока программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию. Исполнять его обязанности до выборов президент Владимир Путин поручил Алексею Русских.

"Школа губернаторов" при РАНГХиС была открыта в июне 2017 года. В основу обучения входят лучшие программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.