Уже согласовываются графики каждого из участников будущего разговора

Владимир Зеленский собирается беседовать с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном без Владимира Путина. Его администрация уже готовится к этому.

Планируется провести трехсторонние переговоры. Уже согласовываются графики каждого из их участников, сообщил замглавы офиса президента Игорь Жовква.

Уже известно содержание будущей беседы. Стороны "обмениваются информацией", добавил чиновник.

Властям Украины известно, что в разговоре глав России, Германии и Франции шла речь о Донбассе. В Незалежной до этого предлагали обсудить ситуацию в регионе в полном составе "нормандской четверки".

Такая попытка была предпринята, когда "произошло обострение на фронте". Однако в тот момент в Кремле отказались принимать участие в беседе, отметил представитель администрации Зеленского.

Россия устраняется от саммита "четверки" из-за того, что "лидеры Германии и Франции открыто поддерживают Украину", пояснил замглавы офиса.

И даты тут ни при чем. "России нечего сказать", ведь она "не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита", заявил Жовква.

Однако Минские соглашения действуют. И нормандский формат не заблокирован. Встречи на уровне трехсторонеей контактной группы и советников лидеров "четверки" идут, заверил чиновник в интервью LB.ua.



Ранее стало известно, что Зеленский добивается разговора с Меркель и Макроном. Путина во время этой беседы не будет.

До этого с канцлером Германии и президентом Франции общался глава России. Они обсуждали не только ситуацию в Донбассе. Лидера Незалежной не приглашали.