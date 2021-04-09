Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу

Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Во время прошедшего накануне телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Владимира Путина, чтобы Россия сократила свое военное присутствие у украинских границ, чтобы достичь деэскалации ситуации. Президент, по заявлению Кремля, был категоричен в своей позиции. 

Путин ответил Меркель, что Россия вольна передвигать войска по стране на свое усмотрение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости". 

В Кремле отметили, что Украина превращается в нестабильный и взрывоопасный регион. В такой ситуации любая страна, оказавшаяся по соседству, стала бы принимать какие-либо действия для защиты собственной безопасности. 

Песков заявил, что эскалация в Донбассе беспрецедентна, а возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для России. Он указал, что при возобновлении войны в ДНР и угрозе повторения Сребреницы Москве придется принимать меры противодействия. 

Во время телефонного разговора с Ангелой Меркель Владимир Путин подчеркнул, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донецкой республике и призвал стороны соблюдать достигнутые ранее договоренности.

Роман ИГНАТОВ

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