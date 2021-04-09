В дипмиссии выразили сожаление, что население европейской страны страдает из-за политических манипуляций элит

Жители Словакии не имеют возможности для получения российской вакцины "Спутник V", так как стали жертвами политической дискредитации, направленной против лекарственного препарата. Соответствующее заявление сделали представители посольства РФ в Словакии.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что заинтересованные лица устроили целенаправленную кампанию, итогом которой стал срыв вакцинации населения Словакии за счет качественного препарата против коронавирусной инфекции.

В российском посольстве также выразили сожаление из-за того, что население восточноевропейского государства пострадало из-за мотивированной кампании против "Спутника V". Таким образом, из-за скандала население Словакии не имеет возможности для прохождения вакцинации с помощью эффективного лекарства, в отличие от жителей десятков других стран, передает РБК.

Напомним, Словакия является вторым государством ЕС после Венгрии, которое одобрило "Спутник V" для внутреннего использования. Заключение соглашения между Братиславой и Россией о поставках 2 миллионов доз лекарственного препарата в стране спровоцировало политический кризис. Глава правительства Игорь Матович поддерживал приобретение "Спутника V", в то время как президент Зузана Чапутова со сторонниками из госаппарата настаивала на необходимости одобрения европейского регулятора. Месяцем ранее кабмин ушел в отставку.

Позднее словакцкий регулятор обвинил Москву в поставках поддельных "Спутников", заявив, что у привезенной вакцины отсутствуют ранее указанные характеристики. РФПИ же потребовал позднее вернуть партию, чтобы перевезти ее в другую страну.