Посольство РФ назвало причину скандала вокруг "Спутника V" в Словакии

Посольство РФ назвало причину скандала вокруг "Спутника V" в Словакии
Фото: Abed Alrahman Alkahlout/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В дипмиссии выразили сожаление, что население европейской страны страдает из-за политических манипуляций элит

Жители Словакии не имеют возможности для получения российской вакцины "Спутник V", так как стали жертвами политической дискредитации, направленной против лекарственного препарата. Соответствующее заявление сделали представители посольства РФ в Словакии.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что заинтересованные лица устроили целенаправленную кампанию, итогом которой стал срыв вакцинации населения Словакии за счет качественного препарата против коронавирусной инфекции.

В российском посольстве также выразили сожаление из-за того, что население восточноевропейского государства пострадало из-за мотивированной кампании против "Спутника V". Таким образом, из-за скандала население Словакии не имеет возможности для прохождения вакцинации с помощью эффективного лекарства, в отличие от жителей десятков других стран, передает РБК.

Напомним, Словакия является вторым государством ЕС после Венгрии, которое одобрило "Спутник V" для внутреннего использования. Заключение соглашения между Братиславой и Россией о поставках 2 миллионов доз лекарственного препарата в стране спровоцировало политический кризис. Глава правительства Игорь Матович поддерживал приобретение "Спутника V", в то время как президент Зузана Чапутова со сторонниками из госаппарата настаивала на необходимости одобрения европейского регулятора. Месяцем ранее кабмин ушел в отставку.

Позднее словакцкий регулятор обвинил Москву в поставках поддельных "Спутников", заявив, что у привезенной вакцины отсутствуют ранее указанные характеристики. РФПИ же потребовал позднее вернуть партию, чтобы перевезти ее в другую страну.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость198032
Пожаловаться Ответить
Гость186457
Как утомили своей неадекватностью европейские "коллеги"!
To: Активистка-иноагентка. Видно у Вас с работой совсем тяжело, что всякую хрень пишите. У меня только вопрос: "Вы родину-Россию предаете или с Россией боретесь?" Если первое я Вам простить могу, неучтенные были во все времена, то с предателями разговор особый был всегда.
Активистка-иноагентка
Пожаловаться Ответить
Ишь чего Путинские прохвосты из РФПИ захотели! Верните им Словакия псевдо вакцину СпутникV, вот как обманывать, фальсифицировать, накалывать и впаривать всем лживую сфабрикованную, контрабандную суррогатную Путинскую псевдо вакцину СпутникV так это они горазды, а вот как отвечать в Международном Арбитражном Суде за свои гадкие преступления, так всё Путинское ворьё сразу драпать в кусты и отдайте нам вещественные доказательства и улики совершенных преступлений;
Активистка-иноагентка
Пожаловаться Ответить
вот как обманывать, фальсифицировать, накалывать и впаривать всем лживую сфабрикованную, контрабандную суррогатную Путинскую псевдо вакцину СпутникV так это они горазды, а вот как отвечать в Международном Арбитражном Суде за свои гадкие преступления, так всё Путинское ворьё сразу драпать в кусты и отдайте нам вещественные доказательства и улики совершенных преступлений; нетужки- лживая вакцина СпутникV, точно также как и допинговые коктейли с Мельдонием, которыми Мутко и Родченков нашпиговывали российских спортсменов по прямому указанию Путина- «это вам не бутерброд, захотел дал, захотел взял»
Активистка-иноагентка
Пожаловаться Ответить
отвечать за всё вся Путинская преступная банда будет в Суде, а Суд обязательно установит обман, ложь и фальсификацию и только Суд вынесет настоящий справедливый приговор: «не соответствующая ни одному критерию и с не подтвержденными медицинскими исследованиями псевдо вакцина СпутникV подлежит уничтожению, а Путинская россия, РФПИ виновные в обмане обязаны выплатить штраф и компенсацию в размере нескольких сот миллионов евро», вот это будет по настоящему законно и справедливо.
Гость186457
Пожаловаться Ответить
Как утомили своей неадекватностью европейские "коллеги"!
1
новости партнеров

Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина

В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента

Посольство РФ назвало причину скандала вокруг "Спутника V" в Словакии

В дипмиссии выразили сожаление, что население европейской страны страдает из-за политических манипуляций элит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей