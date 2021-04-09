На Украине объяснили наращивание Россией войск у границ шантажом Путина

На Украине объяснили наращивание Россией войск у границ шантажом Путина
Фото: president.gov.ua
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Известный политобозреватель обнаружил две причины весеннего военного "обострения" в Кремле

На Украине представители истеблишмента строят догадки и пытаются сами себе и своим кураторам объяснить, чего "добивается" Россия, перемещая на собственной территории группы войск, в том числе в некотором отдалении от украинских границ. Оказывается, Москва таким образом "мстит" киевскому режиму за санкции в отношении кума президента РФ Владимира Путина лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Такое якобы нервное обострение у Кремля обнаружил известный украинский журналист Виталий Портников. Кроме того он выявил еще одну причину "шантажа" Москвы, ознакомившись с темами вчерашнего телефонного разговора Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Напомним, накануне глава России подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения всеми сторонами конфликта в Донбассе выполнять Минские соглашения и, прежде всего, наладить прямой диалог Киеву с Луганском и Донецком, чтобы в оформить особый статус шахтерского региона.

По словам журналиста, Москва с 2014 г. позиционирует себя не стороной конфликта, а посредником (что и зафиксировано в документах Совбеза ООН, кстати). Якобы власти РФ после избрания президентом Украины Владимира Зеленского особенно оживились по данному вопросу. В рамках Трехсторонней контактной группы Москва попыталась наладить прямой диалог между делегатами из Киева в КТГ и Луганска с Донецком.

"Теперь, когда этот план провалился и украинские участники переговоров куда жестче, чем прежде, реагируют на расширение представительства ДНР и ЛНР в составе российской делегации, Кремль переходит к откровенному давлению и "войне нервов", которая грозит перерасти в настоящий горячий конфликт", – написал пан Портников для vot-tak.tv.

Добавим, что в разговоре с Путиным вчера Меркель потребовала прекратить наращивать российские войска у границы с Украиной.

Ранее в пятницу, 9 апреля, Москва ответила Берлину, что вольна перемещать ВС РФ по территории страны куда угодно. А поскольку сейчас Незалежная превращается в нестабильный регион, то Россия вынуждена, как и любое государство, предпринимать меры для безопасности собственных граждан. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Сэмен Взадубандуро
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Это не шантаж а спокойное предупреждение скаклам! Дернитесь -постирать шаровары не успеете!И ссосало для хироев не поможет
Гость189409
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250 км от границы Украины развернулись россияни Снимок со спутника Паника . Сыкуны вы же 7 лет с ними воююите . и обосрались . старуха меркель что то требует
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