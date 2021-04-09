Зеленский едет к Эрдогану просить беспилотники - эксперт

Зеленский едет к Эрдогану просить беспилотники - эксперт
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Предполагается, что украинский лидер надеется получить в целом 35 аппаратов Bayraktar и Akinci

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, совершит визит в Стамбул, где, скорее всего, будет просить у главы Республики Реджепа Тайипа Эрдогана ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Такое предположение сделал военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии "РИА "Новости".

"Традиционно зачем сейчас в Турцию летают? Украинская сторона, конечно, считает, что им необходимы беспилотники, именно ударного класса, чтобы повысить свою боеспособность и противостоять, как они выражаются, "агрессии России"", – сказал специалист.

Мураховский считает, что Киев надеется получить аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук, пишет "Взгляд". Однако он выразил сомнения, хватит ли на столько машин средств из кубышки соборной.

Возможно, пан Зеленский захочет попросить и другую боевую технику, но, во-первых, у киевского режима нет достаточно денег на такие закупки, а во-вторых, этим будут крайне недовольны отечественные производители танков, бронемашин, артиллерии, полагает специалист.

Как отмечает РИА ФАН со ссылкой на администрацию турецкого лидера, Эрдоган планирует обсудить с украинским коллегой региональные и международные вопросы "на основе общего понимания сохранения мира и стабильности".

Кроме того, главы государств будут говорить о положении крымских татар на Украине.

Напомним, в конце нынешнего марта военные ВСУ применили ударные беспилотники Bayraktar TB2 над Черным морем в ходе учений. Аппараты запускали с материковой части Незалежной к острову Тендровская коса, где расположен многофункциональный военно-морской полигон. На этой территории тренируются и повышают боеготовность различные подразделения ВМСУ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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