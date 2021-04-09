Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс

Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Решение пояснили следованием законам гуманности

Чем обернется эскалация конфликта на Украине, пока непонятно. Громкие заявления о готовности Киева к войне только накаляют обстановку в стране. Однако украинские военные, судя по всему, не готовы открыто атаковать Донбасс. По крайней мере, главнокомандующий вооруженными силами Незалежной от такого сценария открестился. Руслан Хомчак выступил против силового "освобождения" Донбасса.

По его словам, сведения о готовящемся наступлении украинских военных на ЛНР и ДНР являются выдумками. Хомчак не преминул обвинить российскую сторону в распространении дезинформации. По его мнению, наша "агрессивная" страна хочет ввести мировое сообщество в заблуждение, пишет РИА "Новости".

При этом отказ от силового сценария возвращения Донбасса украинский генерал пояснил приверженностью принципам нравственности и морали. Мол, атаковать "временно оккупированные" ЛНР и ДНР не гуманно, так как в таком случае эти территории будут залиты кровью. Хомчак постарался убедить общественность, что на первое место Незалежная ставит жизни граждан страны, поэтому такого развития событий украинские военные не допустят.

К слову, недавно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому указали на "грубую ошибку" в попытках вернуть Донбасс. Президент Незалежной напрасно рассчитывает на решение проблем после вступления в Североатлантический альянс.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость198207
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поняли хохлы, что им взаправду надерут задницу и никто за них не заступится, и сразу на попятную
Гость198170
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Генерал Хомчак все правильно сказал: при переходе конфликта в фазу полномасштабной войны потери среди мирного населения будут совершенно неоправданные. Украине незачем идти в наступление, пусть лучше кремлевские старцы попытаются воссоздать свою "новонедоросию"- и получают новые санкции, американские эскадры в Черном море, Б-52 над Крымом и так далее.
Гость186457
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Неужели прозрели? Слава Богу!
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