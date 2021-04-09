Решение пояснили следованием законам гуманности

Чем обернется эскалация конфликта на Украине, пока непонятно. Громкие заявления о готовности Киева к войне только накаляют обстановку в стране. Однако украинские военные, судя по всему, не готовы открыто атаковать Донбасс. По крайней мере, главнокомандующий вооруженными силами Незалежной от такого сценария открестился. Руслан Хомчак выступил против силового "освобождения" Донбасса.



По его словам, сведения о готовящемся наступлении украинских военных на ЛНР и ДНР являются выдумками. Хомчак не преминул обвинить российскую сторону в распространении дезинформации. По его мнению, наша "агрессивная" страна хочет ввести мировое сообщество в заблуждение, пишет РИА "Новости".

При этом отказ от силового сценария возвращения Донбасса украинский генерал пояснил приверженностью принципам нравственности и морали. Мол, атаковать "временно оккупированные" ЛНР и ДНР не гуманно, так как в таком случае эти территории будут залиты кровью. Хомчак постарался убедить общественность, что на первое место Незалежная ставит жизни граждан страны, поэтому такого развития событий украинские военные не допустят.

К слову, недавно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому указали на "грубую ошибку" в попытках вернуть Донбасс. Президент Незалежной напрасно рассчитывает на решение проблем после вступления в Североатлантический альянс.