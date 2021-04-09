Эрдоган накануне встречи с Зеленским созвонился с Путиным

Анкара заинтересована в производстве российской вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность выпуска российской вакцины "Спутник V" против коронавируса. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", – говорится в релизе.

Также отмечается, что Эрдоган рассказал Путину, какие противоэпидемические меры турецкие власти предпринимают в плане защиты иностранных туристов. Плотные контакты в в целях охраны здоровья россиян, посещающих Турцию, будут поддерживаться главами профильных министерств.

Кроме того, лидеры обсуждали международную тематику, в том числе, ситуацию в Ливии и Сирии.

Ранее сегодня стало известно, что в Стамбул 10 апреля летит президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что он будет просить новую партию ударных беспилотников.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Всего двумя словами: Госдеп объяснил выпад Байдена в сторону Путина

В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента

Скончался супруг королевы Великобритании

Принц перенес заболевание коронавирусом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей