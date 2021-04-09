Анкара заинтересована в производстве российской вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность выпуска российской вакцины "Спутник V" против коронавируса. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", – говорится в релизе.

Также отмечается, что Эрдоган рассказал Путину, какие противоэпидемические меры турецкие власти предпринимают в плане защиты иностранных туристов. Плотные контакты в в целях охраны здоровья россиян, посещающих Турцию, будут поддерживаться главами профильных министерств.

Кроме того, лидеры обсуждали международную тематику, в том числе, ситуацию в Ливии и Сирии.

Ранее сегодня стало известно, что в Стамбул 10 апреля летит президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что он будет просить новую партию ударных беспилотников.

