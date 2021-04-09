Военный эксперт указал место начала Третьей мировой войны

Военный эксперт указал место начала Третьей мировой войны
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Опасная ситуация сейчас сложилась в Тихоокеанском регионе и нельзя сбрасывать со счетов тлеющий конфликт в Донбассе

Третья мировая война может начаться в одной из более десяти горячих точек нашей планеты, где столкнулись интересы ядерных держав. С таким прогнозом выступил военный обозреватель Виктор Баранец.

"Беда в том, что количество этих точек увеличивается. Они разрастаются как язвы по миру", – цитирует РИА ФАН полковника запаса.

По его словам, Третья мировая война не вспыхнет сразу с бомбардировок ядерным оружием. Ее стартом будет эскалация обычных конфликтов с применением снарядов безъядерной начинки.

В качестве возможного такого столкновения эксперт привел противостояние кораблей флотов России и США в Арктике, что может обернуться вооруженным конфликтом на море, а затем к нему подключатся авиация и ракетные войска.

Баранец считает, что в Тихом океане уже столкнулись интересы Пекина, Москвы, Вашингтона и Токио. Именно в этом регионе может вспыхнуть большая война, прогнозирует полковник запаса. Кроме того, горячей точкой остается Донбасс, где противостояние из регионального грозит перерасти в глобальный конфликт.

Ранее в марте российские эксперты уже комментировали всевозможные разговоры о грядущем мировом военном пожаре на фоне скандального заявления хозяина Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина и связанного с этим возвращения на неопределенное время из Вашингтона в Москву посла России Анатолия Антонова.

Тогда политтехнолог Константин Калачев и дипломат Виктор Мизин в унисон высказали точку зрения, что сложившийся кризис в отношениях между США и РФ не приведет к Третьей мировой войне. Ни одна из сторон не хочет на самом деле обострения ситуации, да к тому же наша страна давно вернула себе статус великой военной державы, который она несколько растеряла со времен распада СССР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость193849
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Гость193849
Добавлю. Пусть у всех хороших людей - все будет хорошо! <цензура> щастить добрим людям!
Ну и цензура! Напишу так: "Hi щастить добрим людям"!
Гость193849
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Гость193849
Вам огромное спасибо! Теперь я узнал цену "русской" души и скреп! Спокойной ночи и хорошего завтрашнего дня!
Добавлю. Пусть у всех хороших людей - все будет хорошо! <цензура> щастить добрим людям!
Гость193849
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Гость198170
Ну что вы, нет, конечно. Вы же понимаете, что ура-патриотические комментарии здесь пишут пригожинские тролли по 11.80 за комментарий. Мнение кучки троллей (или кучки свихнувшихся бабулек из "отрядов Путина") - это не есть мнение всего русского народа.
Вам огромное спасибо! Теперь я узнал цену "русской" души и скреп! Спокойной ночи и хорошего завтрашнего дня!
Гость198170
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Гость193849
Не знаю. Неужели там люди это все поддерживают?
Ну что вы, нет, конечно. Вы же понимаете, что ура-патриотические комментарии здесь пишут пригожинские тролли по 11.80 за комментарий. Мнение кучки троллей (или кучки свихнувшихся бабулек из "отрядов Путина") - это не есть мнение всего русского народа.
Гость193849
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Гость198170
Большая война в Арктике. Еще одна большая война в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И еще одна большая война на Донбассе. Замечательный итог многоходовок величайшего подымателя с колен В. В. Путина.
Не знаю. Неужели там люди это все поддерживают?
Гость198170
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Большая война в Арктике. Еще одна большая война в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И еще одна большая война на Донбассе. Замечательный итог многоходовок величайшего подымателя с колен В. В. Путина.
Гость193849
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Я просто в а...<цензура> от ваших экспертов и новостей! Вы действительно готовы к большой войне? Вы, на своей шкуре её хоть раз ощутили? При Гитлере война куда дошла? До Москвы, Минска, Ленинграда? Да ещё Крым и т.д. Ребята, война - это страшно! Вы её ещё не видели. Думайте!!!
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