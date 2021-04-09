Партии поддержали работу общественных штабов перед выборами в Госдуму

Партии поддержали работу общественных штабов перед выборами в Госдуму
Заседание. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Совместные усилия позволят обеспечить прозрачную процедуру голосования

Политические партии активно идут на контакт с общественниками. Так, с региональными общественными штабами были заключены договоры о взаимодействии во время грядущего избирательного цикла.

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы системы надзора за выборным процессом на участках была прозрачной и независимой. Так, наиболее активно к работе с общественниками подключились единороссы, эсеры, а также либерал-демократы. Помимо этого, необходимость создать систему независимого контроля за выборным процессом поддержали "Партия пенсионеров", "Партия Роста", "Новые люди" и коммунисты.

Как пояснил специалист Независимого Общественного Мониторинга, в ближайшем будущем будет запущен процесс подготовки наблюдателей. По словам Антона Бибарова-Государева, такие специалисты будут обучены в ходе специально разработанных тематических семинаров.

Глава хабаровского штаба общественников, в свою очередь, подчеркнул, что для надлежащего контроля за выборным процессом необходимо обучить большое число наблюдателей. За счет их работы будет увеличен уровень доверия граждан к результатам голосования. Андрей Белоглазов также добавил, что к грядущим выборам в Госдуму запланировано обучить более 3 тысяч независимых наблюдателей.

При этом с профильными общественными штабами вступили в диалог не только политические силы, но и общественные организации – в разных регионах страны уже подписаны десятки соглашений.

Ольга ФЕДОРОВА

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