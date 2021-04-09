Курс рубля
- Евро по 100: экономист предрек обвал рубля
- Причин для роста рубля больше нет
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "максимальных санкциях" в отношении целого ряда граждан Незалежной и России, включая свергнутого в результате госпереворота экс-лидера украинцев Виктора Януковича.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные
специальные экономические и другие ограничительные меры", – цитирует РИА "Новости" текст указа.
В новый санкционный вошли 27 фамилий. Кроме Януковича, киевский режим наложил рестрикции на экс-премьера Николая Азарова, депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Константина Затулина, а также на главу Крыма Сергея Аксенова.
С полным списком санкционированных можно ознакомиться на странице телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти".
В ведомстве полагают, что это продуманный план американского президента