СССР мог передать Токио часть Курил – японские СМИ

СССР мог передать Токио часть Курил – японские СМИ
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
В семидесятые Брежнев изучал несколько вариантов решения проблемы мирного договора со Страной восходящего солнца

В 73-м году Советский Союз разработал сценарии по переговорам с японцами. Над вариантами власти думали перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и японского премьера Какуэя Танаки.

Один из вариантов урегулирования проблемы мирного договора предполагал, что Японии отдадут Шикотан и еще несколько незначительных необитаемых островов. Такую информацию распространил NHK, ссылаясь на 26-страничный документ, который хранится в Госархиве нашей страны и касается отношений двух стран. Советский Союз, передав эти острова, надеялся на подписание мирного договора с японцами, который был необходим для укрепления сотрудничества Москвы и Токио.

Другой вариант предполагал отказ Японии от озвученного выше предложения и ее дальнейшие претензии на острова Итуруп и Кунашир, сообщает телеканал. В этом случае власти Советского Союза якобы были намерены предложить Японии вести рыбный промысел в ряде районов близ Курильских островов. Эту возможность могли предоставить за определенную плату.

Ранее стало известно, что японцы не оставили попыток завладеть Курилами – хотя бы виртуально. СМИ сообщили, что власти страны обнародовало новые требования к школьным учебникам. Там Южные Курилы необходимо обозначать как территории, которые всегда принадлежалиЯпонии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость186187
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Гость188679
Т твоему глубокому сожадени в окружении ВВП нет ни настоящих, не политических проституток, зато в окружении вашего хриплого гоблина Зе - все поголовно, а если взглянуть в целов, то и ты проститутка, недотролль принимающий хозяйский член в опу
у нас не Зе а Бидон.
Гость188679
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Гость186187
скоро. очень скоро острова отдадите.
ваши путинские проститутки их продадут
Т твоему глубокому сожадени в окружении ВВП нет ни настоящих, не политических проституток, зато в окружении вашего хриплого гоблина Зе - все поголовно, а если взглянуть в целов, то и ты проститутка, недотролль принимающий хозяйский член в опу
крым наш
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Гость186187
скоро. очень скоро острова отдадите.
ваши путинские проститутки их продадут
ваши уже крым продали!
Гость186187
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скоро. очень скоро острова отдадите.
ваши путинские проститутки их продадут
Гость188679
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Япошкам нада прикупить дахренилион китайского мусора и насыпать себе пару-тройку островов, в чем беда то?
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