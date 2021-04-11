С таким союзником, как Анкара, Киеву и врагов не надо

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Турецкий лидер заявил, что он не признает Крым частью России. Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ, отреагировал на эти слова.

Российский политик считает – Эрдоган преследует свои цели, обещая Киеву поддерживать в желании "вернуть" полуостров. По мнению Молохова, президент Турции вовсе не хочет, чтобы Крым оказался под контролем Украины. Данная ситуация напомнила чиновнику сцену из "Энеиды" Вергилия, когда жрец Трои предупредил об опасности данайцев, приносящих дары. К слову, в Анкере уже давно не скрывают своей мечты о российском полуострове.

Политик добавил в разговоре с РИА "Новости", что Турция ничем не поможет "Крымской платформе". Свое мнение выразил также член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, от того, что Эрдоган уже который раз высказывает вслух свою позицию, Крым в состав Украины не вернется.

В России не раз говорили о том, что вопрос принадлежности полуострова, воссоединившегося с нашей страной в 2014-м, неактуален. Однако украинцы бессмысленно продолжают негодовать из-за решения крымчан. Так, 23 августа Киев планирует провести "Крымскую платформу", куда активно зазывает другие государства.

Ранее эксперт назвал причину, по которой Зеленский отправился к Эрогану. Любопытно, что перед встречей с президентом Украины турецкий лидер решил переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.