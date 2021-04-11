Лжежурналисту удалось заполучить данные о финансах пресс-секретаря администрации президента США

В США разгорелся новый скандал. Один геймер притворялся журналистом Daily Mail. Американец с конца 2020-го общался с представителями Белого дома, посылая вопросы пресс-секретарю Джен Псаки.

18-летний молодой человек выдавал себя не только за журналиста популярного издания, но и члена Ассоциации корреспондентов Белого дома. Имя себе он взял необычное – Кейси Монтегю. При этом на брифинги Псаки лжежурналист не приходил, объясняя это мерами по безопасности из-за пандемии коронавируса.

Говоря, что он учится на юридическом факультете в Англии, геймер также общался с настоящими работниками СМИ и политиками Вашингтона.

Как стало известно изданию Politico, вопросы задавались не только Псаки, но и помощникам Джо Байдена, а также его жене Джилл, вице-президенту Камале Харрис. Также американец вел два аккаунта в "Твиттер", которые быстро стали популярны, в том числе среди чиновников.

Геймер признался журналистам, что решил таким образом повеселиться. Он добавил, что ему нравится эта сфера, но сейчас СМИ работают, по его мнению, плохо. Поэтому американец захотел лично задать вопросы Белому дому, которые волнуют его самого и его друзей.

Ничего не подозревающие чиновники даже выдали геймеру финансовую информацию по Псаки и советнику Байдена по нацбезопасности Джону Салливану.

К слову, это не первый скандал, в котором оказалась Псаки. Недавно пресс-секретарь Белого дома разругалась в прямом эфире с журналистом, отказавшись прямо отвечать на вопрос.