Президент России вносит правки в речь до последнего момента

Совсем скоро, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Это событие приковывает внимание не только политиков нашей страны, но и всех граждан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассекретил некоторые подробности того, о чем лидер россиян готовится сказать.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Песков поведал, что послание так или иначе будет постковидным, потому что страна переживает беспрецедентный период. Скорее всего, будут затронуты какие-то системные меры поддержки страны, а также положения о развитии после пандемии, чтобы "компенсировать проседание".

Путин, по словам пресс-секретаря, сам готовит речь, внося изменения до последнего момента. Иногда некоторые заявления становятся сенсацией даже для тех, кто пишет основные тезисы.

Как правило, происходит это накануне послания или даже в ночь перед важным днем. Президент РФ дописывает целыми абзацами, а иногда и страницами свою речь. Порой никто, кроме главы государства, не знает подробности некоторых частей послания. По словам Пескова, Путин часто говорит вещи, которые удивляют и чиновников.

Бывает даже такое, что лидер россиян пользуется во время мероприятия рукописным вариантом речи, потому что возможности успеть напечатать документ не было.

Ранее эксперты отмечали, что послание Путина Федеральному собранию готовится как спецоперация. А, по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в этом году послание будет речью "нового времени", в котором будут расставлены акценты по задачам, стоящим перед государством.