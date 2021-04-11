Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Гражданин РФ Сергей Дубинский, которого Нидерланды обвиняют в причастности к трагедии с "Боингом" над Донбассом в 2014-м, два часа не знал, что пассажирский самолет рухнул. Об этом говорят его телефонные разговоры, как заявили авторы программы Nieuwsuur, о чем пишет NOS.

Журналисты изучили тысячу телефонных разговоров Дубинского, которые тот вел в июле и августе 2014 года. Подслушивала россиянина СБУ. Вещательная корпорация, ссылаясь на информацию Совместной следственной группы, утверждает, что записи настоящие.

Как сообщается, на записях россиянин много говорит о "Буке". В день трагедии в ДНР прибыл ЗРК. Сначала Дубинскому и его подчиненным стало известно, что упал украинский истребитель. Спустя два часа он узнал, что в то же время рухнул пассажирский самолет. Пытаясь выяснить подробности, люди Дубинского сообщают ему, что украинский истребитель был подбит ими уже после того, как тот ударил по MH17. Любопытно, что голландские журналисты, пытаясь доказать, что самолет упал из-за "Бука", из которого якобы выстрелили ополченцы, пишут, будто люди Дубинского поменяли свою версию произошедшего. При этом, по мнению прокуратуры, Дубинский и его сообщники изначально не знали, во что стреляли, но это не имеет значения для того, чтобы предъявить обвинение.

Следователи считают, что Дубинский руководил ГРУ в ДНР. ССГ уверена, что MH17 был сбит ЗРК "Бук" ополченцами, который принадлежал военным Курска. Россия причастность к трагедии отрицает и не раз предлагала Нидерландам помощь в расследовании. Амстердам каждый раз отказывался от данных Москвы.