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Во время выборного процесса в
Кунгурскую городскую Думу профильные эксперты Общественного штаба по наблюдению
за голосованием в оперативном порядке разрешили ряд сложных ситуаций на выборных
участках. С некоторыми кандидатами провели разъяснительные беседы. Речь идет о
ситуациях, когда людей активно зазывали отдать свой голос на проходящих выборах.
Так, рядом с двумя участками были обнаружены наблюдатели от кандидатов. Активисты приглашали россиян отдать свой голос и выдавали им бумажные приглашения с вписанными порядковыми номерами. Представительница общественников Алена Булгакова пояснила, что такого рода действия могут быть расценены как незаконные. Кроме того, член мониторинговой группы провела разъяснительную беседу с кандидатами, которых представляли данные наблюдатели.
Также общественники подключились к решению проблем участков, где кабины для голосования были без шторок. В результате установлено, что такой формат допустим из-за эпидемиологической обстановки.
Также, с одного из участков поступил сигнал о том, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса вела отдельную запись отдавших свои голоса россиян. Как пояснила Булгакова, данные действия могут быть расценены как попытка проконтролировать явку россиян. Представительница общественников попросила разобраться в данной ситуации и при необходимости отстранить нарушителя от выполняемых ей обязанностей.
По имеющимся данным, пресеченные представителями Общественного штаба действия не оказали влияние на процедуру волеизъявления граждан.
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