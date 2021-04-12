Мнения жителей страны и властей расходятся

Возня вокруг принадлежности Курильских островов идет уже не первое десятилетие. Японцы не оставляют надежд завладеть нашими территориями и рассчитывают отхватить себе несколько островов. Впрочем, такой воинственной позиции придерживаются только радикально настроенные представители Страны восходящего солнца, а также официальный Токио. По мнению опытного политэксперта Илдуса Ярулина, простому японцу уже давно неинтересна вся эта история.



Профессор пояснил, что японский обыватель вовсе не считает необходимым продолжать борьбу за отчленение островов от Российской Федерации. Многие уже признали, что территории принадлежат нашей стране, и это вопрос решенный.

Более того, жителей Страны восходящего солнца пугает перспектива развязывания военных действий. Поэтому японцы хотели бы, чтобы их руководство прекратило манипулировать на теме Курил и подписало с Россией мирный договор.

В то же время, официальный Токио пока не готов избавиться от идеи присоединения земель. С этой целью власти подогревают "бытовой национализм" находящихся в меньшинстве радикальных японских групп, передает слова эксперта издание URA.RU.

Также приводится мнение японских читателей, которые в ответ на материалы о возможном присоединении к Японии Курильских островов заявили, что эти земли японцам не нужны, и они хотят выстраивать нормальные отношения с Россией.

Ранее в японской прессе появилась заметка о том, что Советский Союз мог передать Токио часть Курил.