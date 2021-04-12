Над Евросоюзом нависла реальная угроза распада: в Германии инициировали Dexit

Над Евросоюзом нависла реальная угроза распада: в Германии инициировали Dexit
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ www.globallookpress.com
Немцы хотят большей свободы при определении курса страны

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" высказались за выход ФРГ из Евросоюза. Инициатива была озвучена накануне на съезде в Дрездене. Ее поддержали большинство участников.

"Мы считаем выход Германии из Европейского Союза необходимостью",

– говорится в резолюции АдГ, за которую проголосовали более 400 из 600 присутствующих, передает ДПА. При этом они не настаивают на полном отделении Германии от европейцев. Напротив, призывают к созданию "новой европейской экономической группы", которая бы в полном мере учитывала и другие интересы участников.

Против Dexit (Deutschland + exit) резко выступил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен. В других немецких партиях решение правых также раскритиковали. Так, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф обвинил членов АдГ в "тупом национализме".

"Это было бы концом ЕС и внутреннего рынка – нашего самого важного экспортного рынка",

– предостерег Ламбсдорфф в "Твиттере".

Впрочем, по оценке сотрудника Института Европы РАН Игоря Максимычева, вряд ли сейчас у Германии есть шанс повторить опыт британцев и устроить "Дексит": для этого у АдГ слишком мало союзников среди других политических сил страны. 

"Чтобы повторить путь Великобритании, нужна твердая воля и большая база сторонников. Пока этого нет", 

– приводит мнение эксперта RT.

Партия "АдГ" была основана в 2013 году. На последних парламентских выборах в 2017 г. ее поддержали 12,6% немецких избирателей. С тех пор евроскептические настроения в ФРГ только растут, укрепляя политические позиции партии. 

Ранее "Альтернатива для Германии" высказывалась за отмену антироссийских санкций, поскольку они вредят самой ФРГ. Там также поддерживают строительство "Северного потока-2", считая его примером прагматичного сотрудничества. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
надо не выходить из евросоюза а присоединятся к россии областью чтобы называлась германией
1
новости партнеров

Голландское СМИ рассекретило перехваченные СБУ разговоры по катастрофе MH17

Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты

Белый дом оконфузился: американец несколько месяцев дурачил Псаки

Лжежурналисту удалось заполучить данные о финансах пресс-секретаря администрации президента США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей