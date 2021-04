Над Евросоюзом нависла реальная угроза распада: в Германии инициировали Dexit

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" высказались за выход ФРГ из Евросоюза. Инициатива была озвучена накануне на съезде в Дрездене. Ее поддержали большинство участников.

"Мы считаем выход Германии из Европейского Союза необходимостью",

– говорится в резолюции АдГ, за которую проголосовали более 400 из 600 присутствующих, передает ДПА. При этом они не настаивают на полном отделении Германии от европейцев. Напротив, призывают к созданию "новой европейской экономической группы", которая бы в полном мере учитывала и другие интересы участников.

Против Dexit (Deutschland + exit) резко выступил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен. В других немецких партиях решение правых также раскритиковали. Так, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф обвинил членов АдГ в "тупом национализме".

"Это было бы концом ЕС и внутреннего рынка – нашего самого важного экспортного рынка",

– предостерег Ламбсдорфф в "Твиттере".

Jetzt offiziell, was eh klar war: Die #noAfD will #Dexit, Deutschlands Austritt aus der #EU. Wäre Ende der EU und des Binnenmarkts, unseres wichtigsten Exportmarktes. So viel stumpfen #Nationalismus bringen nicht mal #Orban, #LePen oder #Kaczynski auf. #AfD #afdbpt21 https://t.co/yR4TEQ3Cnl