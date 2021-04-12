Британия отправила спецназ для борьбы с протестами в Северной Ирландии

Обстановка в регионе резко накалилась

Власти Великобритании всерьез озабочены возможной вспышкой протестных выступлений в Северной Ирландии. Для того чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, туда отправили сотрудников разведывательных служб и военных.

Протесты в Северной Ирландии активизировались более недели назад. Периодически происходят стычки националистов с сотрудниками правоохранительных органов и лоялистами. Дошло до того, что полицейские впервые за шесть лет применили против недовольных водометы, пишет Mirror.

Напомним, националисты Северной Ирландии отстаивают права региона на самостоятельность. Центральная британская власть старается всеми силами подавить протестные настроения. Это не раз выливалось в кровопролитные стычки. Например, в 1972-м году британские солдаты расстреляли демонстрацию местных жителей, которые выступили в защиту гражданских прав Северной Ирландии. Этот день получил название "Кровавое воскресенье". До этого серьезные кровопролития произошли в один из воскресных дней 1920 года.

Ольга ФЕДОРОВА

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