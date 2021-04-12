Киев обратился к Москве с требованием по ситуации на востоке Украины

Киев обратился к Москве с требованием по ситуации на востоке Украины
Фото: Aleksandr Gusev/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Россия отказалась комментировать заявления украинских властей

Незалежная продолжает обвинять Россию в давлении и применении угрозы силой. Так, в этот раз Киев направил в Москву требование отвести войска от границы и прекратить распространение дезинформации.

В МИД Украины отметили, что запрос был составлен в соотвествии с процедурой, предусмотренной Венским документом ОБСЕ 2011 года. Также Киев призвал Москву добросовестно выполнять положения Минских соглашений.

В РФ такие обвинения Украины комментировать отказались. При этом подобные сообщения о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие на востоке Украины, поступают уже почти две недели. 

В результате внешнеполитическое ведомство назвало отказ России от выполнения положений международного договора очередным доказательством военного давления, следует из сообщения на официальном сайте МИД Украины. 

Ранее на Украине оценили вероятность наступления на Донбасс. Власти отрицают такую возможность, поскольку считают, что конфликт в регионе должен быть разрешен мирными  средствами. Так, пресс-секретарь украинского президента отметила, что Киев намерен добиться мира дипломатическими способами, в том числе и за счет сотрудничества в рамках норманнского формата. 

Главу страны поддержал в главнокомандующий ВСУ, который ранее заявил, что Украина ценит своих граждан, поэтому не допустит силового сценария. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость201111
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Антиxу#лoпутин
это ты про Россию и питерского ублюдка путина?
А что хоть одному гражданину России на терртории России выдали украинские паспорта, так как это делают путинские жополизы мммщики заставляя получать рос.аусвасы.
Или может быть украинские войска и украинская военная техника есть на территории России.
Так и хочется набить питерской твари и его кремлевскому окружению рот землей и pizditь ногами до рыгачки,что бы тварь и детям и внукам заказала как воровать чужие территории.
Само собой, в том что ты нищий эмбицил без мозга, образования и культуры виноват сам Царь, а не твои родители дегенераты, проипавшие все что им досталось в наследство. Ну сменится Путин, и шо? У тебя убогого мозг отрастет?
Антиxу#лoпутин
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Песня группы Ленинград.
"Вчера приснился сон прекраный -Москва горела целиком.
Пожар на площади на Красной
и тлеет бывший избирком.
Никто не выжил-все сгорели,
все Pussy, путин и Собчак,
и у стены кремлевской ели
горели <цензура>...енно так".
Гость украинцы могут с пать спокойно яйценюк им дпя защиты такой забор построил или его по огородам растащили
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украинцы могут с <цензура> спокойно яйценюк им дпя защиты такой забор построил или его по огородам растащили
Гость 2021
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Если твой сосед по даче ни даёт тебе спокойно жить ,грозится поломать забор ,вырубать сад ,что бы ты предпринял 1- позволил ему продолжать пакостить ,2- сказал спасибо . 3- дал по морде и руки обломал . Ответ у каждого свой по мере его воспитания . У меня ТРЕТИЙ . А в УКРАИНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВТОРОЙ .
Антиxу#лoпутин
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это ты про Россию и питерского ублюдка путина?
А что хоть одному гражданину России на терртории России выдали украинские паспорта, так как это делают путинские жополизы мммщики заставляя получать рос.аусвасы.
Или может быть украинские войска и украинская военная техника есть на территории России.
Так и хочется набить питерской твари и его кремлевскому окружению рот землей и pizditь ногами до рыгачки,что бы тварь и детям и внукам заказала как воровать чужие территории.
тимоха
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ценит своих граждан? ну - ну. А от 19 не прививает. грошей нема.
Гость197987
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их в дверь - они в окно...
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