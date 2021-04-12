Главе Незалежной указали на его место

Отношения американцев с представителями киевского режима строятся по принципу хозяин – прислужник. Поэтому в Вашингтоне не считают необходимым делиться своими планами по поводу дальнейших решений о возможном членстве Украины в блоке НАТО. Разъяснения по поводу внешней политики Соединенных Штатов и их отношений с украинским государством дал бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.



Известный политолог прокомментировал унизительное положение, в которое попал украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Незалежной постоянно говорит о скором вступлении подконтрольной ему страны в Североатлантический альянс. Однако в США указали украинскому президенту, что его мнение и действия никаким образом не могут повлиять на решения Вашингтона.

Как пояснил Кедми, американцы не стали откровенно хамить главнокомандующему Незалежной, хотя по сути их ответ нужно читать как: "Не твое собачье дело". Пресс-секретарша Белого дома Джен Псаки была более обходительна с высокопоставленным украинцем и тактично напомнила, что судьба возглавляемой им страны и ее вступление в НАТО Зеленского "не касается". Президенту сказали: "Это не ваше дело", хотя в уме имели в виду более жесткую формулировку, уверен эксперт. Своим мнением специалист поделился с журналистами издания "Украина.ру".

Кедми резюмировал: Вашингтон показал Зеленскому, что тому не стоит совать свой нос в дела, где от его воли ничего не зависит. Поэтому президенту следует воздержаться от громких заявлений по поводу НАТО.

К слову, недавно политолог заявил, что Россия сделала бессмысленным существование альянса. Москва указала Вашингтону, кто будет отвечать за атаки НАТО.