Американцы размазали Зеленского ответом по НАТО – Кедми

Американцы размазали Зеленского ответом по НАТО – Кедми
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Главе Незалежной указали на его место

Отношения американцев с представителями киевского режима строятся по принципу хозяин – прислужник. Поэтому в Вашингтоне не считают необходимым делиться своими планами по поводу дальнейших решений о возможном членстве Украины в блоке НАТО. Разъяснения по поводу внешней политики Соединенных Штатов и их отношений с украинским государством дал бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Известный политолог прокомментировал унизительное положение, в которое попал украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Незалежной постоянно говорит о скором вступлении подконтрольной ему страны в Североатлантический альянс. Однако в США указали украинскому президенту, что его мнение и действия никаким образом не могут повлиять на решения Вашингтона.

Как пояснил Кедми, американцы не стали откровенно хамить главнокомандующему Незалежной, хотя по сути их ответ нужно читать как: "Не твое собачье дело". Пресс-секретарша Белого дома Джен Псаки была более обходительна с высокопоставленным украинцем и тактично напомнила, что судьба возглавляемой им страны и ее вступление в НАТО Зеленского "не касается". Президенту сказали: "Это не ваше дело", хотя в уме имели в виду более жесткую формулировку, уверен эксперт. Своим мнением специалист поделился с журналистами издания "Украина.ру".

Кедми резюмировал: Вашингтон показал Зеленскому, что тому не стоит совать свой нос в дела, где от его воли ничего не зависит. Поэтому президенту следует воздержаться от громких заявлений по поводу НАТО.

К слову, недавно политолог заявил, что Россия сделала бессмысленным существование альянса. Москва указала Вашингтону, кто будет отвечать за атаки НАТО.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость201111
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Чудаки сами себя записали в проститутки и думают, что их теперь возьмут в приличный дом на диване полежать и каву питать в Ниццах? С бананами....
Шаман
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Если бы кремль занимался не плесневеющими дворцами и закрытием политических блоггеров, а национальными интересами РФ, то НАТО бы уже не было.
Гость194174
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Гость 4
Яков Кедми - русская подстилка.
А ты чья?
Гость 4
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Яков Кедми - русская подстилка.
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