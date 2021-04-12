Россия и Китай начали "дружить" против США - FAZ

Страны решили поделить между собой сферы влияния

Российская Федерация и КНР намерены играть ведущую роль в новом миропорядке и оспаривают претензии Вашингтона. Впрочем, обеим странам присуще и соперничество.

С тех пор как новая американская администрация по всему миру ищет поддержки своей политики в отношении Китая, Пекин также все больше озабочен поиском союзников для прикрытия своих "тылов".

"Просто взгляните на карту,– цитирует FAZ представительницу министерства иностранных дел в Пекине,– и Вы увидите, что у Китая есть друзья во всех уголках земного шара".

Именно поэтому, по ее словам, не было повода для беспокойства, когда США согласовывали свои действия со своими союзниками, словно стремясь начать "бандитскую разборку".

19 марта во время первой встречи представителей двух стран после прихода к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом, китайская делегация поставила под сомнение претензию Запада на то, чтобы представлять "международное сообщество". А сразу по завершении переговоров Пекин отправился в дипломатический марафон, желая продемонстрировать свое мировое влияние. Конечно, это ещё не является формированием блоков, однако все же ускоряет поляризацию.

С Ираном Китай подписал соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 25 лет. С Объединёнными Арабскими Эмиратами КНР установила сотрудничество, передав ОАЭ производственную лицензию на экспорт китайской вакцины. Пекин успел заявить о своей солидарности с Северной Кореей. Ну а что касается России и Китая, то обе страны уже ни раз демонстрировали сотрудничество по многим направлениям.

Неслучайно недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай последовал сразу после американо-китайской перепалки на Аляске. С точки зрения России, данный визит также пришелся весьма кстати. Ведь незадолго до этого Джо Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей" и ввел санкции в отношении России в связи с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

"Нельзя загонять Россию в объятия Китая", – так канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава МИД Германии Хайко Маас (Heiko Maas) оправдывают, например, тот факт, что несмотря на все противоречия, они продолжают поддерживать проект магистрального газопровода "Северный поток – 2". При этом президент Российской Федерации регулярно демонстрирует, что он не пасует, столкнувшись с трудностями, и рассматривает Поднебесную в качестве естественного партнера, с которым уже удалось реализовать проект газопровода "Сила Сибири", объем поставок по которому на 27 мая 2020 года превысил первый 1 млрд кубических метров.

Вместе с тем слишком сильно привязываться к России Китай не хочет. Этому мешает, в честности, соперничество обеих стран в Центральной Азии и в Арктике. Более того, с экономической точки зрения Китай, по сути, как и Россия, тесно связан с Западом, хоть и стремится как можно скорее снизить свою зависимость от западных технологий.

Одновременно с этим, Китайская Народная Республика, используя нарратив "ответственной мировой державы", заявляет о своих амбициях на мировое лидерство. Добавляя при этом, что её цель не уничтожение существующего миропорядка, а его "перекройка" в соответствии с собственными представлениями. Амбиции Москвы при этом процессе также вполне понятны – она стремится не только упрочить, но и улучшить своё геополитическое положение.

