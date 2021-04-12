Роскосмос пострадал из-за действий США

Роскосмос пострадал из-за действий США
Фото: Roscosmos /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Иностранные партнеры вынуждены отказываться от российских ракет из-за возможных мер Вашингтона

Все больше стран отказываются от сотрудничества с российскими компаниями, которые включены в санкционные списки США. Среди "пострадавших" оказался и Роскосмос. 

Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин объяснил, что из-за американских санкций было сорвано несколько контрактов на запуски зарубежных спутников. Иностранные партнеры вынуждены отказываться от выгодного взаимодействия с Россией, делая выбор в пользу менее конкурентоспособных участников рынка, поскольку боятся влияния вторичных санкций Вашингтона, пишет РИА "Новости". 

По словам Рогозина, было уже несколько случаев, когда заказчики хотели бы летать именно на российских ракетах, но отказывались из-за "подлых санкций" американцев. 

"Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", 

– объяснил гендир "Роскосмоса".

Ранее Сергей Лавров назвал политику США в отношении России "тупой". Глава отечественной дипломатии отметил, что всевозможные санкции Вашингтона не приносят никакого результата уже много лет. 

Министра иностранных дел поддержал и Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Лавров был метким в своих формулировках, отметив, что агрессивность западных стран делает допустимым использование любого лексикона. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость201069
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санкции они такие.
Гость200983
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В суд. А за чем в ВТО вступили?
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