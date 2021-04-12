Зеленский запросил беседу с Путиным

Зеленский запросил беседу с Путиным
Фото: Edijs Palens /Xinhua/ www.globallookpress.com
Глава Незалежной хочет поговорить о Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский изъявил желание переговорить с нашим президентом Владимиром Путиным. По имеющимся данным, предметом для переговоров должна стать эскалация конфликта в Донбассе.

По словам пресс-секретарши главнокомандующего Незалежной Юлии Мендель украинская сторона уже обратилась к коллегам из России с просьбой организовать переговоры с Владимиром Путиным. При этом высокопоставленная украинка заявила, что ответа от России пока не последовало, пишет "Спутник".

Впрочем, в администрации нашего президента о таких действиях Киева ничего не слышали. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такого рода запросы в Москву не поступали. Так что официальных подтверждений данной информации со стороны России нет, пишет РИА "Новости".

При этом ситуация в Донбассе продолжает накаляться, действия украинской стороны и агрессивные призывы некоторых представителей киевского режима способствуют эскалации конфликта.

При этом недавно Киев обратился к Москве с требованием по ситуации в Донбассе. В этот раз Незалежная направила в Россию прошение об отводе наших войск от границы. Также Киев требует прекратить распространение "дезинформации". Россия, в совою очередь, отказалась комментировать провокационные заявления украинских властей.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость189756
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ЕСЛИ ПУТИН ВСТРЕТИТСЯ С ЭТИМ ЧМОШНЫМ И ТРУСЛИВЫМ КЛОУНОМ - ТО ПУТИН ЛАПУХ И ДУРАК ---- НАДО ГНОБИТЬ ЭТОГО ЧМЫРЯ УКРОПСКОГО ХОЛОПСКОГО - ПОСЛЕ СЛОВ О ТОМ ЧТО СССР НАЧАЛ 2 МИРОВУЮ ВОИНУ - И НАРОД ДОНБАССА И РОССИИ ПЛЕВАТЬ БУДУТ В СТОРОНУ ПУТИНА ----- КТО ТАКОЙ ЭТОТ <цензура> командующии УСРАИНЫ НИКТО - ОБЕЗЬЯНА КРИВЛЯЮЩАЯСЯ И ЧУШЬ НЕСУЩАЯ
Гость200983
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Зеля хочет и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Выполнять Минские не хочет. А потом буде ссылаться, что с Путиным мы договорились. Прохиндей ещё тот, сотрудник МИ6.
Шаман
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Сначала утилизируют самых патриотичных и пассионарных, а потом удивляются, что развивать страны некому, остаются одни пенсы и мажорчики, и народ мрёт по миллиону в год с каждой стороны. Своей тупостью политики отправили человечество в пике. И никакой камерун/нигерия со своими макаками цивилизацию не восстановят. Доигрались с сокращением населения, получается 5% белых на себе всё и тащили.
Гость193455
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Пусть разговоры ведет с ДНР и ЛНР. Пусть объяснит, как он любит русский язык, как он не допустит бандеровцев на Восток Украины, как он вернет свободу слова и СМИ, как он будет чтить память погибших детей на Донбассе и героев защитников Донбасса, как он предоставит защитникам Донбасса льготы на ровне с бойцами АТО (лечение, пенсии по инвалидности, социалка, коммуналка) и пр. вопросы.
Гость197987
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пусть поговорит - стоя на коленях
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