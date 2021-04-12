В Кремле ответили на выпад Белого дома по поводу "агрессии Москвы"

Эффект от угроз США в отношении России сходит на нет. На это обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Заезженная пластинка становится никому не интересной, она звучит фоном, и слушатели ее уже не воспринимают. Так и на международной арене: чем больше Запад говорит о некой "российской угрозе", тем менее значимо звучат эти фразы. "Смысл девальвируется", – так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал очередные заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных последствиях для Москвы из-за ее какой-то "агрессии".

"Эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются",

– цитирует RT Пескова.

Накануне Блинкен заявил журналистам, что численность российских военнослужащих у границ с Украиной сейчас выше, чем была в 2014 году. По его словам, это "беспокоит" Белый дом. Такое "безрассудное поведение" России не обойдется без последствий, предупредил Блинкен.

Ранее на Украине обвинили Россию в намерении отобрать несколько городов у Киева. На этом фоне появились сообщения, что президент Незалежной Владимир Зеленский хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Пескова, запрос на телефонные переговоры в Кремль из Киева не поступал, но если будет, Путину есть что сказать украинской стороне по поводу ситуации в Донбассе.

"Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве",

– передает слова Пескова РБК.

Ранее присутствие российских войск у границы с Украиной Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.