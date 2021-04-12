Саакашвили раскрыл план Зеленского по Донбассу

Обстановка на юго-востоке Незалежной, по оценке грузинского политика, далека от тревожной

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует вести боевые действия в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы, ныне глава исполкома Национального совета по реформам Незалежной Михаил Саакашвили.

По его словам, у киевских властей "даже в голове нет" намерений применять в Донбассе войска. Страна живет обычной жизнью, никакой мобилизации вооруженных сил не происходит. Более того, на юго-востоке Украины нет обострения ситуации: эскалация напряжения мнимая, российские СМИ просто рисуют не соответствующую действительности картину событий.

По оценке Саакашвили, война, скорее, может начаться на юге Незалежной:

"Если Россия захочет, Путин захочет пробиться на Крым, взять обратно Одессу",

– привел пример грузинский политик. Впрочем, себя он сейчас считает одесситом и обещает лично "до конца защищать" Одессу от вторжения "Российской империи".

Он также убежден, что попытки Москвы забрать у Киева Одессу вызовут всенародное возмущение: "Вся Украина встанет", – предупредил Саакашвили в эфире "Эха Москвы" в понедельник, 12 апреля.

Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет организовать переговоры президентов Украины и России.