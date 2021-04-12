Рукаводитель альянса ожидает министра из Незалежной в Брюсселе

Генсек НАТО примет главу МИД Украины. Встреча Йенса Столтенберга и Дмитрия Кулебы должна пройти во вторник, 13 апреля.

Министра из Незалежной руководитель альянса ожидает в Брюсселе. Они поговорят в штаб-квартире организации.

Спустя день после их беседы туда же прибудет глава Пентагона Ллойд Остин. Министр обороны США обсудит с генсеком НАТО и другими представителями блока ситуацию на Украине, сообщает РИА "Новости".

На днях в США прокомментировали унизительное положение украинского лидера Владимир Зеленский. Главе Незалежной, который постоянно твердит о скором вступлении подконтрольной ему страны в альянс, указали, что его мнение и действия не могут повлиять на решения Америки.