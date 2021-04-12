В Чехии ушел в отставку министр-русофоб

В Чехии ушел в отставку министр-русофоб
Томаш Петршичек. Фото: Michal Krumphanzl/CTK/www.globallookpress.com
Выступление против вакцины "Спутник V" стоили высокопоставленному чиновнику карьеры

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек досрочно покинул свой пост. О своей отставке он объявил в понедельник, 12 апреля.

Ранее увольнения Петршичека с должности главы МИД требовал президент Чехии Милош Земан. По его мнению, взгляды высокопоставленного дипломата не отвечали интересам республики. В частности, министр заявлял, что участие России в строительстве нового энергоблока на АЭС "Дукованы" может нести угрозу безопасности, и пытался помешать участию РФ в тендере, передает РИА "Новости".

Петршичек также был в числе тех, кто выступал против применения чехами российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до ее разрешения европейским фармрегулятором.

Недавно в Чехии отправили в отставку министра здравоохранения Яна Блатны, который также отказывался от российской вакцины.

На данный момент российский препарат от COVID-9 "Спутник V" зарегистрирован уже в 60 странах мира. 

Николай ВИКТОРОВ

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Земан умный человек.Правильно сделал правители должны заботится о людях.
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