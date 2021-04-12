Надоело плясать под дудку США: Эстония хочет покинуть ЕС

Надоело плясать под дудку США: Эстония хочет покинуть ЕС
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
Активисты начали сбор подписей

Недовольство политикой властей серьезно проявляется во многих странах Европейского Союза. Так, в Эстонии начали бурлить настоящие страсти. Ряд активистов ратует за то, чтобы страна покинула еврообъединение и наконец-то стала независимым государством.

Соответствующая петиция была размещена на одном из сайтов, где публикуются инициативы простых эстонцев. На этот раз выразителем недовольства большого числа жителей этого европейского государства стал член национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам.

Политический деятель пояснил, что его родина имеет право выйти из ЕС, так как вхождение в Союз по результатам референдума 2003 года было недействительным. Политик хочет, чтобы Эстония снова стала суверенным государством с собственным взглядом на происходящее в мировом пространстве. Пыльтсама весьма раздражает, что действующие руководители страны все делают по указке американцев.

Активные эстонцы предлагают провести новый референдум и решить судьбу родной страны. Сейчас в государстве идет интенсивный сбор подписей, пишет портал "Sputnik Мeedia".

К слову, недавно в Эстонии сильно пожалели о потере транзита нефтепродуктов из России. Таллин уже не в состоянии конкурировать с хабами, которые построили в нашей стране. Эстонские власти все яснее понимают, чем им грозит разрыв отношений с Россией.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость189204
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Типа ЭСТЗИТ? неа,не прокатит да и не выпустят из ЕС просто так нужны отступные как Бриты заплатили а с этих что взять если они сами с голой <цензура> остались.
Гость198259
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Да ерунда все это,не покинет.Очередная выходка.Даже русские не хотят,тогда жрать нечего будет,без европодачек кранты.
Гость187654
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Как европа-то обрадуется - захребетником меньше....
крым наш
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не прокатит
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