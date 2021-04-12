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Недовольство политикой властей
серьезно проявляется во многих странах Европейского Союза. Так, в Эстонии
начали бурлить настоящие страсти. Ряд активистов ратует за то, чтобы страна
покинула еврообъединение и наконец-то стала независимым государством.
Соответствующая петиция была размещена на одном из сайтов, где публикуются инициативы простых эстонцев. На этот раз выразителем недовольства большого числа жителей этого европейского государства стал член национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам.
Политический деятель пояснил, что его родина имеет право выйти из ЕС, так как вхождение в Союз по результатам референдума 2003 года было недействительным. Политик хочет, чтобы Эстония снова стала суверенным государством с собственным взглядом на происходящее в мировом пространстве. Пыльтсама весьма раздражает, что действующие руководители страны все делают по указке американцев.
Активные эстонцы предлагают провести новый референдум и решить судьбу родной страны. Сейчас в государстве идет интенсивный сбор подписей, пишет портал "Sputnik Мeedia".
К слову, недавно в Эстонии сильно пожалели о потере транзита нефтепродуктов из России. Таллин уже не в состоянии конкурировать с хабами, которые построили в нашей стране. Эстонские власти все яснее понимают, чем им грозит разрыв отношений с Россией.
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