"Запустите его на Марс": Зеленского засмеяли за слова о "вкладе Украины" в космонавтику

"Запустите его на Марс": Зеленского засмеяли за слова о "вкладе Украины" в космонавтику
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава государства приписал Киеву ключевой роль в советской программе

Исторический полет человека в космос, произошедший 60 лет назад, был бы невозможен без участия Украины. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 апреля, президент Незалежной Владимир Зеленский.

Так, украинский лидер отреагировал в социальных сетях на юбилей со дня полета легендарного советского космонавта Юрия Гагарина в космос. По словам Зеленского, основной вклад был сделан именно специалистами из Украины, которые приложили руку к реализации космической программы СССР.

Также глава государства похвастался, что Украине досталось членство в "клубе космических государств". Более того, Киев продолжает развивать свою космическую отрасль, проектируя и запуская спутники с кораблями.

Зеленский заявил о необходимости привлечения современного поколения к развитию национальной космической программы, которое не теряет своей актуальности на фоне напряженных межгосударственных отношений. "Военная агрессия", считает президент, является очередным стимулом для украинской космонавтики.

"Мир ожидает от нас нового подхода. Мы располагаем возможностями для того, чтобы снова заявить о себе. На повестке стоит оптимизация космической отрасли и международное сотрудничество", – написал президент на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

На громкое заявление украинского лидера обратили внимание пользователи. Многие с изрядной долей скепсиса отнеслись к словам Зеленского, остальные же с иронией отреагировали на его громогласность.

Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому...

Опубликовано Володимиром Зеленським Понедельник, 12 апреля 2021 г.

"Где вы и где космос! Слава советскому народу, который покорил космос!", "Запустите его обратно на Марс", "О чем он вещает, в стране нет денег за свет на предприятиях заплатить", "Чья агрессия-то? РФ, по вашей же информации, только по своей территории войска гоняет", "Пожалуйста постройте кто-нибудь ракету для В. А. Зеленского и пусть он на ней улетит обратно в космос!!!", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – Прим. Ред.).

В прошлом году президент Украины подписал указ о санкционных мерах против космонавта Антона Шкаплерова за снимки Крымского моста из МКС.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость194059
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Всё что было наработано, выстроено и вымучено советским народом. Причём всем советским народом. Бандерлоги растащили и распродали. Теперь ещё пытаются ещё кого-нить с деньгами заманить рассказывая всем какие они были молодцы в советские времена. Не вы были молодцы. Вы были ворами, ими и остались. А весь СССР, т.к. со всего союза спецов и деньги собирали чтобы у вас промышленность отстроить. Дебилы.
Гость186921
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"Исторический полет человека в космос, произошедший 60 лет назад, был бы невозможен без участия Украины"
Только управление было из Москвы и полет осуществлен при руководящей роли так ненавистной кастрюлям КПСС, причем в СССР.
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