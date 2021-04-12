Россия предупредила Турцию о последствиях продаже Украине беспилотников

Россия предупредила Турцию о последствиях продаже Украине беспилотников
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киевский режим в Донбассе воюет против собственного народа

Россия предостерегла западные страны, в том числе Турцию, от накачивания воинственными настроениями власти Украины, и рекомендовала им анализировать последние заявления постмайданных вождей о ситуации в Донбассе и на границе с РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя сообщения о продаже Анкарой ударных беспилотных аппаратов бандеровскому Киеву.

"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", – цитирует РИА "Новости" министра.

На фоне информации о поставках Незалежной западного оружия шеф отечественной дипломатии напомнил, как в 2014 г. после госпереворота, поощряемые извне, новое руководство страны решило силовым вооруженным путем подавить конфликт с гражданами Украины.


Лавров назвал ложью заявления администрации президента Владимира Зеленского о том, что соборная ничего не планирует в Донбассе, потому что власть "не может воевать с собственным народом".

"Киев после "Революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали", – подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил, что жители шахтерского края всего лишь попросили оставить их в покое и разобраться с тем, что власть в Киеве захватили "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны". Лавров выразил надежду, что эти события на Западе помнят, особенно в свете возможности продажи украинскому режиму оружия и военного оборудования.

Ранее в субботу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с паном Зеленским сказал, что сотрудничество Анкары и Киева в сфере оборонной промышленности не направлено против третьих стран. А накануне визита украинского лидера в Стамбул представители турецкой компании Baykar сообщили, что Незалежная уже купила ударные беспилотники Bayraktar.

В понедельник же, 12 апреля, пресс-секретарь Владимира Александровича пани Юлия Мендель заявила, что украинская сторона запросила у Москвы организовать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле утверждают, что подобных просьб с берегов Днепра не получали.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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