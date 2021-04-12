Алиев потребовал от Пашиняна объясниться за "Искандеры"

Алиев потребовал от Пашиняна объясниться за "Искандеры"
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Азербайджанский лидер показал какие-то обломки неизвестного ракетного комплекса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удивился наличию у Еревана оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". Он предложил премьеру-министру Армении Николу Пашиняню объяснить Баку, как обломки ракеты оказались в Нагорном Карабахе.

Как сообщает телеграм-канал "Кавказское бюро", сегодня Алиев открыл Парк военных трофеев. Там азербайджанский лидер продемонстрировал обломки предположительно снаряда от "Искандера" российского производства.

"Откуда эти ракеты взялись у армянской армии? Этих ракет у них не должно было быть", – заявил Алиев.

Президент подчеркнул, что Баку ждет ответа на вопрос, каким образом "Искандеры" оказались у Еревана.


По данным издания "Лента.ру", в парке выставлено свыше 300 экспонатов, включая тяжелую технику, танки, боевые машины, артиллерийские установки, ЗРК, стрелковое оружие и военный транспорт. Все трофеи связаны с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, который обострился осенью 2020 года.

Сегодняшним заявлением Алиев окончательно запутал историю с якобы применением "Искандеров" в последнем противостоянии Баку и Еревана за НКР.

Отметим, 2 апреля Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило, что обнаружило на территории Карабаха обломки ракет от российских ОТРК – фрагменты нашли в городе Шуша еще 15 марта во время очистки региона от мин, передает "Интерфакс".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему не располагают информацией о найденных в НКР обломках ракет от "Искандеров".

Напомним, сначала в ноябре 2020-го американский журнал The Drive опубликовал статью, в которой утверждалось, что Армения впервые использовала ОТРК против ВС Азербайджана.

Затем в феврале нынешнего года Пашинян вызвал скандал своим утверждением, что российские "Искандеры" оказались в войне за Карабах неэффективными – якобы они "взорвались лишь на 10%". После этого высказывания премьера высмеял первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян, которого глава кабмина тут же уволил. Затем последовали брожения среди армянских военных и местной оппозиции.

Не стала молчать и Москва. Минобороны РФ обнародовало заявление, в котором говорилось, что в ходе конфликта вокруг НКР российские "Искандеры" не применялись. Это подтверждают данные системы объективного контроля.

Однако больше всего в этой вызывает интерес позиция официального Баку. Дело в том, что 28 февраля сам Алиев сообщил, что азербайджанская сторона не фиксировала применение "Искандером" в осеннем противостоянии за Карабах. Тогда президент страны назвал слова Пашиняна о российских ОТРК "анекдотичными".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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