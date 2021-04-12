Москва с презрением восприняла посланца Вашингтона по "Северному потоку-2" - СМИ

Москва с презрением восприняла посланца Вашингтона по "Северному потоку-2" - СМИ
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немецкое издание ожидает очередное дипломатическое давление на Берлин в вопросе "ликвидации" многомиллиардного проекта

Возможный спецпосланник Вашингтона по переговорам с европейцами по ликвидации "Северного потока-2" – эксперт по энергетике Амос Хохштейн, вызывает у Москвы чувство презрения. Об этом написала немецкая газета Handelsblatt.

Издание припомнило, как в 2015 году мистер Хохштейн, будучи уполномоченным по международным энергетическим вопросам в администрации президента США Барака Обамы, пугал Европу энергозависимостью от России, критиковал сотрудничество Берлина и Москвы в газовой отрасли.

Немцы отмечают, что, судя по публикации Politico, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его команда уже ведут переговоры с Хохштейном на роль посланца Вашингтона, главная цель которого в Старом свете будет состоять в том, чтобы убедить европейцев уничтожить "СП-2".

"Одно лишь его назначение может резко повысить дипломатическое давление на Германию, а на кону стоит многомиллиардный проект", – говорится в статье Handelsblatt.

Авторы указывают, что у Хохштейна имеются обширные контакты в сферах, связанных с энергетикой, политикой и экономикой.

"В Москве этот персонаж вызывает целую гамму эмоций - от возмущения до презрения", – подчеркивает немецкое издание.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы Овального кабинета послать в Европу гонца-ликвидатора, заявил, что тот будет просто ездить и всем участникам строительства российского газопровода грозить санкциями. Подобную политику Вашингтона министр назвал "тупой и "тупиковой".

Также немцы обратили внимание на послужной список 48-летнего Хохштейна – он начинал свою карьеру на Капитолийском холме в качестве советника высокопоставленных депутатов и сенаторов. До конца 2020 г. американец был членом набсовета украинского концерна "Нафтогаз" и вице-президентом техасской энергокомпании Tellurian, которая участвует в бизнесе по экспорту СПГ.

Ранее сегодня мы сообщали о том, что трубоукладчик "Академик Черский" активно продвигается по второй нитке "Северного потока – 2". Только утром 12 апреля он уложил 200 м магистральных труб по дну Балтийского моря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость199362
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Xoxлoштейн - терминатор мaйдayнcкий. Кто его пустит в свой кабинет?
гость
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Этот петух по любому бандер из пендосии как в фильме брат 2 такой же урод.
Гость188679
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Гость188166
Это хорошо, чем больше Москва будет кипеть, тем лучше. Скорее выкипет и пара не останется даже на гудок.
Вот она, суровая и беспощадная, сжигающая мозг хохлопитеку - ЗАВИСТЬ
Прилёточка
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Гость188166
Это хорошо, чем больше Москва будет кипеть, тем лучше. Скорее выкипет и пара не останется даже на гудок.
А вам там хохлам и кипеть не в чем. Забздели с момента строгих слов ВВП и кастрюли с голов не снимаете. От Донбасса до Галиции. Прилетит железный град.
Гость190560
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Гость188166
Это хорошо, чем больше Москва будет кипеть, тем лучше. Скорее выкипет и пара не останется даже на гудок.
Главное, чтобы у вас на пердок осталось, злобные, тупорылые животные...
Гость188166
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Это хорошо, чем больше Москва будет кипеть, тем лучше. Скорее выкипет и пара не останется даже на гудок.
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