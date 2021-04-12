Путин уволил замглаву ФСИН

Кто заменит офицера, неизвестно

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудова. Офицер был первым заместителем главы ФСИН.

Об этом говорится в указе лидера россиян, который опубликовали на правовом интернет-портале. Документ начинает действовать уже сегодня, 12 апреля. 

Кто займет место Рудова, не сообщается. 

В августе прошлого года Путин уже увольнял другого замглаву ФСИН Владимира Бурыкина. 

Полина ИВАНОВА

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