Курс рубля
- Евро по 100: экономист предрек обвал рубля
- Причин для роста рубля больше нет
- Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
757 новости
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудова. Офицер был первым заместителем главы ФСИН.
Об этом говорится в указе лидера россиян, который опубликовали на правовом интернет-портале. Документ начинает действовать уже сегодня, 12 апреля.
Кто займет место Рудова, не сообщается.
В августе прошлого года Путин уже увольнял другого замглаву ФСИН Владимира Бурыкина.
Записи доказывают, что самолет сбил комплекс "Бук", уверяют журналисты
Партнерские обязательства отступают на второй план, когда речь идет о собственной выгоде