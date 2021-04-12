Польшу обвинили в планах присоединить Белоруссию

Польшу обвинили в планах присоединить Белоруссию
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске раскрыли "секрет" выдачи карты поляка гражданам Республики, проживающим в западных областях страны

В Варшаве хотят присоединить часть Белоруссии к Польше. Об этом заявил депутат Палаты представителей Республики Андрей Савиных в эфире ОНТ.

Он отметил, что с точки зрения геополитики Польша является сухопутным государством, которое расширяется за счет поглощения сопредельных территорий.

"Она не допускает существования национальных меньшинств. Она переделывает население, которое попало в их зону влияния, под титульную нацию", – считает Савиных.

В свою очередь, для белорусов всегда были характерны терпимость и многокультурный код, подчеркнул депутат.

"И отсюда конфликт с поляками, потому что поляки хотели бы видеть нас не многокультурной, многонациональной страной, а частью польского истеблишмента, говорящего на польском языке, преимущественно католического", – пояснил парламентарий.

По мнению Савиных, именно для этого Варшава выдает гражданам Белоруссии карты поляка.

Напомним, на прошлой неделе глава Республики Александр Лукашенко во время заседания, посвященного внешнеполитическим вопросам, гневно высказался в адрес западных соседей. Белорусский президент обвинил Варшаву в том, что там ведет по отношению к Минску "двойную игру", предоставляя убежище "беглым предателям и экстремистам". Кроме того, польские власти героизируют военных преступников и бандитов времен Великой Отечественной войны, передает БелТА.

Бацька отметил небывалую активность польских представителей в Гродно и Бресте. Лукашенко предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии в 20-30-е годы прошлого века.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вячеслав Москва
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“…В Минске раскрыли "секрет" выдачи карты поляка гражданам Республики…” – а то колхозник не знал, зачем пшеки эти карты вот уже 13 лет выдают гражданам Белоруссии. Зато в своём колхозе никому не позволял сочувствовать или симпатизировать России.
Гость193849
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Гость188679
Чучело, никода российские паспорта принудительно никому не навязывались. Прежде чем рыгать тут словесами, хоть чуток изучи вопрос то
Придурок! А в Беларуси не паспорт, а вид на жительство, поляки впаривают под дулами автоматов? Изучи вопрос, а потом вякай! Ну вы и тупые!
Гость188679
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Гость193849
Тут снова: "или крестик, или плавки"! А российские паспорта В ОРДЛО? Боже! Ну какие же вы ссученые!
Чучело, никода российские паспорта принудительно никому не навязывались. Прежде чем рыгать тут словесами, хоть чуток изучи вопрос то
Гость193849
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Тут снова: "или крестик, или плавки"! А российские паспорта В ОРДЛО? Боже! Ну какие же вы ссученые!
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