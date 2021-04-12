Колонна с транспортом проследовала в сторону Ирака

Американские военнослужащие вывели очередную колонну транспортных средств с цистернами, заполненными нефтью, которая была украдена на территории месторождений в регионе Аль-Джазира на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство.



Согласно приведенным данным, речь идет о 41 цистерне и нескольких крытых грузовиках. Журналисты агентства сообщают, что колонна проследовала на территорию Ирака по переходу "Аль-Валид".

Напомним, военный контингент Соединенных Штатов в Сирии присутствует уже несколько лет. Предлогом для введения войск в САР стала борьба против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ).

Позднее американцы смогли заручиться поддержкой курдских военных формирований, взяв с их помощью самые крупные месторождения газа и нефти в стране, которые расположены в пределах провинций Ракка, Аль-Хасака и Дейр-эз-Зор. В 2019 году глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что действия американской армии в Сирии являются "бандитизмом" на государственном уровне, целью которого остается разграбление ресурсов страны.

В марте 2021 года сообщалось, что на территории Сирии зафиксировали движение колонны из нескольких десятков грузовиков с цистернами. Транспорт направился на Заевфратье из САР. Согласно информации местных источников, незадолго до этого в обратном направлении переправили порядка 300 цистерн с нефтью на границе с Ираком для укрепления военных сооружений, которые расположены в северных районах Сирии.