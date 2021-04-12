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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Стамбул мог предложить около 50% акций авиационного предприятия "Мотор Сич". Об этом сообщил интернет-портал Mind.ua со ссылкой на одного из ветеранов запорожского предприятия, который ранее входил в топ-менеджмент.
По его словам, авиагигант может представлять интерес для турецких инвесторов, поскольку делает двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции.
"Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций "Мотор Сич" туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% "плюс" 1 акция или 50% "минус" одна акция?", – сказал собеседник издания.
Отметим, что материал вышел накануне визита украинского лидера, и источник мог ошибиться с тем, в какой именно город совершил вояж пан Зеленский.
Между тем, он пояснил, что построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты "Мрия" или "Руслан". К тому же сложно будет найти на рынке покупателей большого количества подобных авиационных транспортников, да и конкуренция в этом сегменте значительная.
А вот спрос на турецкие беспилотники, в том числе, на модели Bayraktar, сегодня немалый. Такую боевую технику готовы купить и применить те государства, где в настоящее время в разной степени идут военные конфликты, подчеркнул источник.
Напомним, об интересе властей Турции к "Мотор Сич" стало известно в октябре 2020 года. Тогда издание Times Of Middle East сообщило о переговорах в конце августа того же года вице-премьера Украины Владимира Уруского с некими представителями Анкары о предложении Киевом "двух четвертей" акций предприятия турецким инвесторам.
Позже эту информацию подтвердили и "Vesti.ua". Там обратили внимание на последние высказывания украинских руководителей, к примеру, главы МИД Дмитрия Кулебы и того же Уруского. Киевский режим, убеждали они, не станет помогать Китаю получить контроль над предприятием, что, собственно, и стало понятно, когда пан Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич", а затем и вовсе его национализировал.
Вероятно, для того, чтобы потом продать его более лояльному Вашингтону иностранному инвестору.
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