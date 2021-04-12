Глава МИД РФ напомнил, что сегодня мир становится многополярным, а правила вырабатываются не только в Вашингтоне

Вашингтон продолжает придерживаться ущербного курса на поддержание глобального доминирования США на мировой арене, что является совершенно контрпродуктивным. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству Irna.

"Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

По его словам, сегодня в мире формируется более справедливый, демократичный и устойчивый многополярный порядок мироустройства.

На этом фоне американцы вместе со своими европейскими союзниками предпринимают агрессивные шаги, направленные на слом международно-правовой архитектуры, созданной ООН, пытаясь заменить ее так называемым "порядком, основанным на правилах".

Лавров отметил, что Россия совсем не против, чтобы все страны соблюдали правила, однако они не должны устанавливаться "в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход" Организации Объединенных Наций. В их разработке обязаны участвовать все ключевые мировые игроки "на основе действующих общепризнанных норм международного права", резюмировал министр.

На прошлой неделе Лавров назвал политическую линию США в отношении России "тупой" и "тупиковой".

