Глава Еврокомиссии прокомментировала протокольный конфуз в Турции

Политик заявила, что подобное не должно повторяться

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила недавний инцидент в Турции, во время которого не получила приглашения сесть рядом с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и руководителем Евросовета Шарлем Мишелем. Председатель заявила, что никогда такого не допустит впредь.

На прошлой неделе глава ЕК так и не получила места рядом с Эрдоганом во время визита в Турцию. Новость вызвала широкий резонанс в европейских СМИ.

Фон дер Ляйен "добрым, но твердым тоном" заявила, что не потерпит подобных инцидентов в будущем, передает со ссылкой на свои источники газета La Stampa.

Егор МАЛКОВ

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