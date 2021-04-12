Политик заявила, что подобное не должно повторяться

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила недавний инцидент в Турции, во время которого не получила приглашения сесть рядом с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и руководителем Евросовета Шарлем Мишелем. Председатель заявила, что никогда такого не допустит впредь.

На прошлой неделе глава ЕК так и не получила места рядом с Эрдоганом во время визита в Турцию. Новость вызвала широкий резонанс в европейских СМИ.

Фон дер Ляйен "добрым, но твердым тоном" заявила, что не потерпит подобных инцидентов в будущем, передает со ссылкой на свои источники газета La Stampa.