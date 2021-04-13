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Обстановка в украинском государстве обостряется. Все громче звучат воинственные призывы и угрозы. Однако зачинщиком эскалации конфликта стараются выставить соседа – Россию. Представители киевского режима даже считают, что нашу страну нужно посильнее наказать за некую "агрессию".
В текущем состоянии Незалежная мало что может реализовать собственноручно, поэтому в нелегком деле противостояния с Россией она продолжает уповать на Запад. Именно европейцы и американцы должны помочь Киеву, надавив на нашу страну. С таким требованием-мольбой к зарубежным партнерам обратилась вице-премьер Незалежной по вопросам евроинтеграции.
По словам Ольги Стефанишиной, на Украине устали от голословных обещаний западных стран и рассказов об их "обеспокоенности и озабоченности". Киев требует "крови", а именно очередного экономического удара по российскому государству, пишет РИА "Новости".
В Незалежной хотят, чтобы западная коалиция усилила санкционное давление на Россию, а также разработала персональные санкции против ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина. Разумеется, строительство газовой магистрали "Северный поток-2", по мнению украинцев, тоже нужно свернуть, отмечает издание "Свободная пресса".
Впрочем, в экспертном сообществе убеждены, что развязывание конфликта с Россией не сулит миру ничего хорошего. Так, отставной американский полковник предостерег нынешнего главу Белого дома Джо Байдена от военных действий против нашей страны.
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