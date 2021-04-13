Киев потребовал у Запада расквитаться с Москвой

Киев потребовал у Запада расквитаться с Москвой
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Незалежной ждут, когда иностранцы перейдут от слов к делу

Обстановка в украинском государстве обостряется. Все громче звучат воинственные призывы и угрозы. Однако зачинщиком эскалации конфликта стараются выставить соседа – Россию. Представители киевского режима даже считают, что нашу страну нужно посильнее наказать за некую "агрессию".

В текущем состоянии Незалежная мало что может реализовать собственноручно, поэтому в нелегком деле противостояния с Россией она продолжает уповать на Запад. Именно европейцы и американцы должны помочь Киеву, надавив на нашу страну. С таким требованием-мольбой к зарубежным партнерам обратилась вице-премьер Незалежной по вопросам евроинтеграции.

По словам Ольги Стефанишиной, на Украине устали от голословных обещаний западных стран и рассказов об их "обеспокоенности и озабоченности". Киев требует "крови", а именно очередного экономического удара по российскому государству, пишет РИА "Новости".

В Незалежной хотят, чтобы западная коалиция усилила санкционное давление на Россию, а также разработала персональные санкции против ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина. Разумеется, строительство газовой магистрали "Северный поток-2", по мнению украинцев, тоже нужно свернуть, отмечает издание "Свободная пресса".

Впрочем, в экспертном сообществе убеждены, что развязывание конфликта с Россией не сулит миру ничего хорошего. Так, отставной американский полковник предостерег нынешнего главу Белого дома Джо Байдена от военных действий против нашей страны.

Ольга ФЕДОРОВА

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ГостьСергей
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Иноагентка
Михаил Саакашвили будет удовлетворённо наблюдать за Путиным судорожно трясущимися руками запихивающим себе в рот свой галстук с выпученными глазами и Саакашвили будет одобрительно похлопывать Путина по плечу приговаривая: «Жуй, жуй, глотай!», а Путин с набитым ртом будет чавкая и причмокивая мычать нечленораздельно и выдавливать из себя: «Ну, всё не могу больше!»
А ну марш на рабочее место на трассу.На панели расказывай своим а здесь дяденьки дискутируют.
Гость202256
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Иноагентка
Ура! Наконец-то пришёл черёд президента Путина публично показательно жевать свой галстук с демонстрацией этого пережёвывания по всем российским и зарубежным телеканалам; Путин готовится съесть свой галстук смачно сдабривая его горчицей и кетчупом;
У психически больных весеннее обострение началось и влажные мечты, так прям распирает, что аж два раза написал. А ведь признай, Саакашвили зачётно свой галстук жрал, жалко с низа не показали, он похоже еще и ссался одновременно.
Гость199362
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Майдауны, разбитое корыто не выбрасывайте.Оно вам еще долго и очень нужно будет.
Гость190486
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Попрошайка с паперти потребовал чтобы ему подавали больше и в добавок охрану поставили. Вот на что похоже это требование, только он забыл что сам по себе уже ценности никакой не представляет, ну если только на органы пустить.
Гость202211
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Надо восстановить РФ в границах Российской империи до 1ой мировой. Тогда будет все как надо. И полная декомунизация на радость украине
Иноагентка
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Михаил Саакашвили будет удовлетворённо наблюдать за Путиным судорожно трясущимися руками запихивающим себе в рот свой галстук с выпученными глазами и Саакашвили будет одобрительно похлопывать Путина по плечу приговаривая: «Жуй, жуй, глотай!», а Путин с набитым ртом будет чавкая и причмокивая мычать нечленораздельно и выдавливать из себя: «Ну, всё не могу больше!»
Иноагентка
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Ура! Наконец-то пришёл черёд президента Путина публично показательно жевать свой галстук с демонстрацией этого пережёвывания по всем российским и зарубежным телеканалам; Путин готовится съесть свой галстук смачно сдабривая его горчицей и кетчупом;
ГостьСергей
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Тупорылые бандерлоги.Запад уних перед нос морковкой машет а они как ослы в надежде на вкусное.
Гость186921
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Рабы с плантаций и нелегальных табачных фабрик и потребовали от хозяев. В 2014 году им уже показали, что не собираются гробить своих граждан ради каких-то человекоподобных обезьян. Но лохи до сих пор уверены, что это всем очень надо.
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