В поведении Путина на встрече с Радаевым эксперты нашли скрытый смысл

В поведении Путина на встрече с Радаевым эксперты нашли скрытый смысл
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент подал сигнал всем губернаторам страны

Новое требование Владимира Путина к губернаторам расшифровали. Эксперты указали, что он имел в виду во время беседы с руководителем Свердловской области.

В ходе разговора с Валерием Радаевым президент неоднократно поднимал тему вакцинации. Его интересовало соотношение спроса и предложения на прививку от коронавируса.

Это было замечено первый раз. Тем самым Владимир Владимирович акцентировал внимание на данном вопросе не одного, а всех губернаторов. И дал понять, что за темпы проведения такой процедуры спросит с каждого из них, объснили эксперты.

Путин начал беседу вопросом о "ситуации по борьбе с вирусом" в Свердловской области. Глава региона ответил , что болезнь постепенно, хоть не быстро, но ослабевает.

Также Радаев отчитался, что ими получено 170 тыс. вакцин. Первую прививку уже сделали 125 тысяч местных жителей, вторую – 85 тысяч.

Его речь о первостепенной мобилизации на экономику и достигнутых в этом успехах президент прервал. И поинтересовался, совпадают ли спрос и предложение по указанным вакцинам или еще чего-то не хватает.

Перебил Путин Радаева и во второй раз. Он спросил одинаковое ли число желающих делать прививку и количество имеющихся  препаратов для этого. Руководитель области отвтил, что все соответствует.

До этого вакцину не рекламировали. Условия ее хранения (-18˚C) вызывали трудности с доставкой препаратов в регионы. В конце марта  проблему решили, и "Спутник V" стал поступать по всей территории страны.

Спрашивая у губернатора Свердловской области о наличии вакцины, президент указал, что говорит это не для него одного. Это сигнал для всей России. отметил аналитик Дмитрий Солонников.

Согласны с ним и другие эксперты. Путина волнует, хватит ли доз, чтобы обеспечить все население. Он выясняет, спрос у людей, ведь, когда вакцин началась вакцинация были, сомневавщиеся в ее эффективности, добавил Сергей Поляков.

Даже экономика вторична в сравнении с вакцинацией. В России заинтересованы в том, чтобы побольше жителей страны сделали прививку – это "главный вопрос", подчеркнул политолог Григорий Казанков в комментарии для URA.RU.

Ранее стало известно, как Путин чувствует себя через десять дней после прививки. У президента не было никаких побочных симптомов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость199362
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"...когда вакцин началась вакцинация были..." Полина, вас там чем гоняют?
Гость202266
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Полина! Радаев Губернатор Саратовской области! Нужно же иногда думать, что пишешь...
Гость202258
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губернатор Саратовской области
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